जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: आय से करोड़ों की अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुशहरी के पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार पर विभाग ने कार्रवाई की है। उक्त मामले में दोषी पाए जाने के बाद संतोष कुमार को उनके निम्नतर कालमान वेतन, पद, कोटि या सेवा में अवनति‍ का दंड दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें निलंबन मुक्त भी कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। विदित हो कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले वर्ष एक अप्रैल को आय से दो करोड़ 42 लाख 26 हजार 866 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर संतोष कुमार के कार्यालय, घर एवं आवास पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ये सामान हुआ था बरामद इसमें 13.40 लाख रुपये नकद, 26.42 लाख के आभूषण, 14 दस्तावेज, विभिन्न बैंकों में 12 खाते, एलआईसी, किसान विकास पत्र आदि में निवेश के 31 कागजात बरामद किए गए थे। अवैध रूप से इतनी अधिक संपत्ति पाए जाने पर उन्हें पिछले वर्ष 12 मई को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही विभागीय कार्यवाही चलाई गई। संतोष कुमार की अर्जित चल एवं अचल संपत्ति के विवरण से यह पता चला कि कई वित्तीय ट्रांजेक्शन किए गए, जिसकी सूचना सरकार को देनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट हुआ कि पूर्व आपूर्ति पदाधिकारी ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। उन्होंने पत्नी की संपत्ति को दाखिल विवरणी में नहीं दर्ज किया है। कारण पूछने पर पत्नी की संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही। विभाग के उनके इस जवाब को स्वीकार के योग्य नहीं माना। अवैध रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर उन्हें दंडित किया गया।

