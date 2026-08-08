मुजफ्फरपुर में बेकाबू स्कॉर्पियो ने दारोगा और BMP जवान को रौंदा, मौके पर ही मौत

जागरण संवाददाता, मोतीपुर। मोतीपुर थाना के समीप शनिवार की रात एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने थाना में पदाथापित एक बी एम पी जवान और दारोगा को कुचल दिया।

कुचलने के बाद अनियंत्रित गाड़ी थाना के गेट के बाहर स्थित बिनोद कुमार के होटल में घुस गई और होटल संचालक को कुचलते हुए बाउंड्री के बगल स्थित गढ्ढे में पलट गई।

पुलिस ने जख्मी दारोगा और होटल संचालक को इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद जख्मी दोनों को बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया है।

मृतक बीएमपी जवान पूर्णिया का एहने वाला भार्गव भूषण था। वहीं, जख्मी दारोगा सिवान जिला के रतवारा का रहने वाला है। हिरासत में लिया गया स्कॉर्पियो चालक समस्तीपुर का रहने वाला वाला रवि कुमार बताया जा है।

पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। घटना के सूचना के बाद मौके पर पहुंची डीएसपी पश्चिमी 1 सुचित्रा कुमारी ने जांच की। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए चालक को अपने साथ ले गई।

बताया जा रहा है कि बीएमपी जवान और दारोगा सब्जी खरीदने के लिए देर शाम थाना से निकलकर मोतीपुर बाजार जा रहे थे। जैसे ही वे दोनों थाना के गेट से निकलकर बाहर निकले की मोतिहारी की तरफ से आ रही एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने दोनों को कुचल दिया।

बीएमपी जवान की मौत इससे बीएमपी जवान की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दारोगा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कुचलने के बाद स्कॉर्पियो थाना गेट के समीप स्थित विनोद कुमार के होटल में घुसी और होटल को तोड़ते हुए होटल संचालक पुरानी बाजार निवासी विनोद कुमार को जख्मी करते हुए सड़क किनारे गढ्ढे में पलट गई।