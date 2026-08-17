मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बूढ़ी गंडक में नहाने गए पांच किशोर डूबे, दो अब भी लापता
मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना क्षेत्र में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए पांच किशोरों में से दो डूब गए और लापता हो गए। पुलिस और स्थानीय लोग उनकी तलाश कर रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Motipur teenager Drowning: मोतीपुर थाना क्षेत्र के अंजनाकोट स्थित भुड़कुड़वा बूढ़ी गंडक नदी घाट पर सोमवार को नहाने गए पांच किशोरों में से दो के डूबने की सूचना से हड़कंप मच गया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने नदी में दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन देर तक उनका पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर मोतीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और लापता किशोरों की तलाश शुरू कर दी।
पुल से नदी में लगाई छलांग
थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पांचों किशोर अंजनाकोट के समीप भुड़कुड़वा घाट पर नहाने पहुंचे थे। सभी पुल पर चढ़कर नदी में छलांग लगाने लगे। इनमें से तीन किशोर किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि दो किशोर नदी से बाहर नहीं आ सके।
लापता दोनों किशोर मोतीपुर थाना क्षेत्र के बथना गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घाट पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। दोनों के डूबने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से नदी में तलाश शुरू की, लेकिन काफी प्रयास के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला।
एसडीआरएफ ने शुरू की तलाश
थानाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह ने बताया कि लापता दोनों किशोरों की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम से मदद मांगी गई है।
टीम के मौके पर पहुंचने के बाद नदी में व्यापक स्तर पर सर्च आपरेशन चलाया जाएगा। फिलहाल मोतीपुर पुलिस घटनास्थल पर कैंप कर रही है और स्थानीय स्तर पर भी दोनों किशोरों की तलाश जारी है। घटना के बाद से लापता किशोरों के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।