Bihar Weather Update : 72 घंटे सक्रिय रहेगा मानसून, मुजफ्फरपुर में तेज हवा-बारिश से कई जगह पेड़ उखड़े
मुजफ्फरपुर में तेज हवा और झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, हालांकि कई स्थानों पर ...और पढ़ें
HighLights
तेज हवा और बारिश से मुजफ्फरपुर में उमस से राहत मिली।
रमना, बीएमपी-छह, मुशहरी में पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित।
अगले 72 घंटे तक उत्तर बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। दिनभर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को शाम में मौसम ने राहत दी। तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि, बारिश के साथ चली तेज हवा कई जगह आफत भी लेकर आई।
रमना, बीएमपी-छह के पास और मुशहरी समेत कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 72 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा और उत्तर बिहार में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
बारिश ने उमस से दिलाई राहत
सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर में तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई। शाम में तेज हवा के साथ कई स्थानों पर बारिश हुई। पुरवा चलने से तापमान में भी आंशिक गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली।
कई जगह पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित
तेज हवा के कारण रमना, बीएमपी-छह के पास और मुशहरी सहित कई जगहों पर पेड़ गिर गए। इससे सड़कों पर आवागमन प्रभावित हुआ। बारिश के बाद मौसम सामान्य होने पर स्थिति में सुधार हुआ।
72 घंटे बारिश के आसार
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 72 घंटे तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान उत्तर बिहार में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। पिछले 24 घंटे में उत्तर बिहार में 17.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
तापमान में आंशिक गिरावट
डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा स्थित जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र के नोडल पदाधिकारी डा. ए. सतार ने बताया कि बारिश और लगातार चल रही पुरवा से तापमान में आंशिक गिरावट आई है। रविवार को अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री कम है।
धान और सब्जी की खेती को फायदा
डा. सतार के अनुसार बारिश धान की अगात और मध्यम प्रभेद की फसलों के साथ सब्जी की खेती के लिए फायदेमंद है। हालांकि, जलजमाव वाले खेतों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था किसानों को रखनी होगी। हवा में नमी अधिक रहने से सुबह और रात में हल्की ठंड भी महसूस की जा रही है।