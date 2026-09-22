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जदयू नेताओं का MLC वंशीधर व्रजवासी पर हमला, महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर माफी की मांग

By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
Published: Tue, 22 Sep 2026 12:03 AM (IST)

MLC Vanshidhar Vrajwasi Statement: जदयू की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. भारती मेहता और अंजुम आरा ने विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी पर महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

जदयू के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद की सदस्य एवं जदयू प्रदेश प्रवक्ता डॉ. भारती मेहता व अन्य।

जदयू के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिहार विधान परिषद की सदस्य एवं जदयू प्रदेश प्रवक्ता डॉ. भारती मेहता व अन्य।

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। JDU Press Conference Muzaffarpur: जदयू की प्रदेश प्रवक्ता व विधान पार्षद डॉ. भारती मेहता और बिहार राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजुम आरा ने विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी पर बड़ा हमला बोला है।

दोनों ने व्रजवासी पर महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

सार्वजनिक माफी की मांग

जिला जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने कहा कि एमएलसी वंशीधर व्रजवासी को अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से जुड़े मुख्य सवालों का जवाब देने के बजाय मुद्दे को भटकाया जा रहा है।

वाटर प्यूरीफायर पर मांगा जवाब

नेताओं ने बताया कि जदयू प्रवक्ता ई. अभिषेक कुमार झा ने 66 सरकारी विद्यालयों में लगाए गए वाटर प्यूरीफायर की लागत, सप्लाई ऑर्डर, बिल, भुगतान वाउचर और गुणवत्ता प्रमाण पत्र सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसका जवाब देने के बजाय महिलाओं पर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है।

नीतीश सरकार का दिया हवाला

डॉ. भारती मेहता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए महिला सशक्तीकरण के कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान के मुद्दे को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।

इस पत्रकार वार्ता में जदयू के जिला प्रवक्ता कुंदन शांडिल्य, सोनी तिवारी, सुधा चौधरी, जानकी श्रीवास्तव, रंजना पटेल, मीना सर्राफ, सावित्री देवी राम, अनुपमा सिंह, बीनते जहरा और रेखा सोनी समेत कई पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।