जदयू नेताओं का MLC वंशीधर व्रजवासी पर हमला, महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर माफी की मांग

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। JDU Press Conference Muzaffarpur: जदयू की प्रदेश प्रवक्ता व विधान पार्षद डॉ. भारती मेहता और बिहार राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अंजुम आरा ने विधान पार्षद वंशीधर व्रजवासी पर बड़ा हमला बोला है।

दोनों ने व्रजवासी पर महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

सार्वजनिक माफी की मांग

जिला जदयू कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने कहा कि एमएलसी वंशीधर व्रजवासी को अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से जुड़े मुख्य सवालों का जवाब देने के बजाय मुद्दे को भटकाया जा रहा है।

वाटर प्यूरीफायर पर मांगा जवाब नेताओं ने बताया कि जदयू प्रवक्ता ई. अभिषेक कुमार झा ने 66 सरकारी विद्यालयों में लगाए गए वाटर प्यूरीफायर की लागत, सप्लाई ऑर्डर, बिल, भुगतान वाउचर और गुणवत्ता प्रमाण पत्र सार्वजनिक करने की मांग की थी। इसका जवाब देने के बजाय महिलाओं पर अनर्गल बयानबाजी की जा रही है।