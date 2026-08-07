मुजफ्फरपुर में रघई घाट पर नदी किनारे मिला महिला का शव, 2 दिनों से थी लापता

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सिवाईपट्टी थाना क्षेत्र के रघई घाट पर शुक्रवार की सुबह नदी किनारे एक विवाहिता का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतका की पहचान टेंगरारी धपहर गांव के राजू सहनी की 29 वर्षीय पत्नी सुमित्रा देवी के रूप में की है। बताया जा रहा है कि मृतका बीते दो दिनों से रहस्यमय परिस्थितियों में घर से लापता थी।

सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों ने देखा शव जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह जब कुछ ग्रामीण रघई घाट की तरफ गए, तो उन्होंने नदी किनारे पानी में एक महिला का शव उपलाते हुए देखा। देखते ही देखते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और रघई घाट पर लोगों का तांता लग गया।

स्थानीय स्तर पर खोजबीन और सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने कपड़ों और हुलिए के आधार पर शव की पहचान सुमित्रा देवी के रूप में की। मृतका की शिनाख्त होते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

दो दिन पहले घर से हुई थी लापता स्वजन ने बताया कि सुमित्रा दो दिन पहले अचानक घर से लापता हो गई थी। काफी खोजबीन और सगे-संबंधियों के यहां पता करने के बाद भी उसका कहीं सुराग नहीं मिल पाया था। परिजन उसकी तलाश में जुटे ही थे कि शुक्रवार की सुबह नदी किनारे उसका शव मिलने की हृदयविदारक सूचना मिली।

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