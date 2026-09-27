12वीं पास कर तैयारी के लिए आया था मुजफ्फरपुर, तीन दिन बाद नदी में मिला शव

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी से रविवार को तीन दिनों से लापता छात्र संकेत आर्य का शव बरामद किया गया।

शव नदी में उपलाता मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।

मृतक पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना क्षेत्र निवासी मदन शाह का पुत्र था। उसने हाल में 12वीं की परीक्षा पास की थी और आगे की पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुजफ्फरपुर में रह रहा था।

पानी में उपलाता मिला शव

सिकंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित सीढ़ी घाट के पास स्थानीय लोगों ने नदी में एक शव उपलाता देखा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। अनहोनी की आशंका के बीच लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।