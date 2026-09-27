12वीं पास कर तैयारी के लिए आया था मुजफ्फरपुर, तीन दिन बाद नदी में मिला शव
मुजफ्फरपुर में पढ़ाई की तैयारी के लिए आए 12वीं पास छात्र संकेत आर्य का शव तीन दिन बाद बूढ़ी गंडक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सीढ़ी घाट के पास बूढ़ी गंडक नदी से रविवार को तीन दिनों से लापता छात्र संकेत आर्य का शव बरामद किया गया।
शव नदी में उपलाता मिलने के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया।
मृतक पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना क्षेत्र निवासी मदन शाह का पुत्र था। उसने हाल में 12वीं की परीक्षा पास की थी और आगे की पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुजफ्फरपुर में रह रहा था।
पानी में उपलाता मिला शव
सिकंदरपुर थाना क्षेत्र स्थित सीढ़ी घाट के पास स्थानीय लोगों ने नदी में एक शव उपलाता देखा। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। अनहोनी की आशंका के बीच लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
सूचना मिलते ही पुलिस टीम सीढ़ी घाट पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला गया और कागजी कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच (SKMCH) भेज दिया गया।
मृतक की हुई पहचान
मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना क्षेत्र निवासी मदन शाह के पुत्र संकेत आर्य के रूप में हुई। संकेत हाल ही में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे की पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुजफ्फरपुर में रह रहा था।