पति ने लिया पत्नी के साथ दुष्कर्म का बदला: रात में नाराज होकर घर से गई थी बीवी; चिकन दुकान कर्मी ने की दरिंदगी

आमगोला ओरिएंट क्लब इलाके में पिछले साल पत्नी से दुष्कर्म के आरोपित चिकन दुकान के कर्मी को उसके पति ने गोली मारी थी। घटना के एक साल बाद पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट मिली है जिसमें आरोपित पति के पिस्टल से फायर होने की पुष्टि हुई है। इसके आधार पर आरोपित को स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाने की कवायद की जा रही है।

महिला के पति ने ही चिकन दुकान के कर्मी को मारी थी गोली। प्रतीकात्मक तस्वीर

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के आमगोला ओरिएंट क्लब इलाके में पिछले साल पत्नी से दुष्कर्म के आरोपित चिकन दुकान के कर्मी रोहित को उसके पति ने गोली मारी थी। आरोपित के पास से जब्त किए गए उसी पिस्टल से गोली फायर होने की बात एफएसएल की जांच रिपोर्ट में आई है। केस के जांच अधिकारी दारोगा राजपत कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दी गई है। बता दें कि पिछले साल 10 जून को चिकेन दुकान के कर्मी ओरिएंट क्लब सत्संग गली निवासी एक युवक को बुलेट सवार अपराधियों ने गोली मार दी थी। इसमें वह घायल हो गया था। गोली मारने के आरोप में पुलिस ने जांच के दौरान मोतिहारी के उक्त आरोपित को गिरफ्तार किया था। उसके पास से घटना में प्रयोग बाइक और पिस्टल जब्त की थी। बयान में आरोपित युवक ने बताया कि उसने प्रेम-विवाह किया था। आमगोला में किराया पर रहता था। पत्नी से विवाद होता था। गुस्से में पत्नी घटना की रात घर से कहीं चली गई। वहीं, चिकेन दुकान के कर्मी ने महिला को रास्ते में अकेले देख उसे बुलाया और रातभर अपनी दुकान में रखा। फिर उसने महिला का दुष्कर्म किया। खोजबीन के दौरान उसकी मां ने उसे आरोपित के साथ देख लिया। महिला घर वापस लौटी तो पति को कर्मी की करतूत के बारे में बताया। इसके बाद पीड़िता के पति ने रोहित को गोली मारकर रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। सनद रहे कि एक साल बाद काजीमोहम्मदपुर पुलिस को एफएसएल की रिपोर्ट मिली है। जांच अधिकारी का कहना है कि आरोपित के पिस्टल से फायर होने की एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई है। इसके आधार पर आरोपित को सजा दिलाने की कवायद की जाएगी।

Edited By: Aditi Choudhary