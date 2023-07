Bihar News: मोबाइल छीनने के दौरान शोर मचाने पर बदमाश ने महिला को ट्रेन से बाहर फेंका, कटकर हुई मौत

मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेलवे ट्रैक पर मंगलवार सुबह सीतामढ़ी-आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सफर कर रही सीतामढ़ी की एक महिला को मोबाइल छीनने के दौरान बदमाश ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन की चपेट में आकर उसका शरीर कट गया। महिला की पहचान सीतामढ़ी जिले की 35 वर्षीय सोनी देवी के रूप में हुई। यह दर्दनाक दुर्घटना भगवानपुर में होम सिग्नल के पास हुई।

मोबाइल छीनने के दौरान महिला को चलती ट्रेन से फेंका, मौत। प्रतीकात्मक फोटो)

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर-हाजीपुर रेलवे ट्रैक पर मंगलवार सुबह सीतामढ़ी-आनंद विहार लिच्छवी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सफर कर रही सीतामढ़ी की एक महिला को मोबाइल छीनने के दौरान बदमाश ने चलती ट्रेन से फेंक दिया। ट्रेन की चपेट में आने के कारण उसका शरीर कट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह दर्दनाक दुर्घटना भगवानपुर में होम सिग्नल के पास हुई। महिला की पहचान सीतामढ़ी जिले की 35 वर्षीय सोनी देवी के रूप में हुई। मोबाइल चोरी कर रहे बदमाश ने महिला को फेंका ट्रेन से बाहर मिली जानकारी के मुताबिक, भगवानपुर स्टेशन से पहले सुबह करीब पौने छह बजे बदमाश ने महिला का मोबाइल छीन लिया। शोर होने पर बच्चे सहित कुछ पैसेंजर जग गए। इस बीच महिला ने बदमाश को पकड़ लिया। इससे घबराकर बदमाश ने चलती ट्रेन से उसे बाहर फेंक दिया। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज बताया गया कि घटना के बाद महिला के साथ सफर कर रहे उसके तीनों बच्चे रोने लगे। उन्हें सामान के साथ हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। वहां उन्होंने पुलिस को उन्होंने पूरी बात बताई। उनके बयान पर मुजफ्फरपुर जीआरपी थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्राथमिकी की गई। रेल डीएसपी कर रहे मामले की मॉनिटरिंग सोनपुर कंट्रोल को सूचना मिलने के बाद यह बात रेलवे बोर्ड तक पहुंच गई। वहां से आदेश मिलने पर जांच शुरू हो गई है। रेल डीएसपी नवीन कुमार इसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को पूरे दिन घटनास्थल की छानबीन की गई। उक्त ट्रेन में चल रही एस्कार्ट पार्टी के तीन पुलिसकर्मियों से पूछताछ कर सभी के बयान लिए जाएंगे। रेल डीएसपी ने कहा कि महिला के तीनों बच्चे अशिका उर्फ सोनाक्षी कुमारी (12), हेमंत (9) और राघव (6) को उनके नाना को सौंप दिया गया है। पति के पास दिल्ली जा रही थी महिला हाजीपुर जीआरपी को तीनों बच्चों ने पूरी घटना बताई। महिला नोएडा में पलंबर का काम कर रहे अपने पति बलिराम राय उर्फ भुटकुन राय के पास जाने के लिए सीतामढ़ी से बच्चे संग लिच्छवी एक्सप्रेस में सवार हुई थी। सुबह की ट्रेन होने के कारण सभी नींद में थे।

Edited By: Mohit Tripathi