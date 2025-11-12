कबसे कंपाएगी ठंड? मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के लिए जारी की पूर्वानुमान रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Weather Forecast: ठंड की शुरुआत हो गई है। आने वाले तीन से चार दिनों तक तापमान में और भी कमी आएगी। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास तक पहुंचेगा और दिन का अधिकतम तापमान भी 25 से 27 डिग्री तक रिकार्ड किया जाएगा।

इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि अगले तीन से चार दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। पूर्वानुमानित अवधि में सात से 10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से पछिया हवा चलने की संभावना है।

दूसरी ओर मंगलवार को दिन में धूप खिली हुई थी। फिलहाल सुबह और शाम ठंड की अनुभूति हो रही है। शाम में लोग गर्म कपड़ों के साथ देखे जा रहे हैं। वहीं सुबह भी मार्निंग वाक पर जाने वाले लोग भी गर्म कपड़ों में देखे गए।

दिन का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यह सामान्य से 1.7 डिग्री कम है। पिछले 24 घंटे में इसमें कोई कमी नहीं आई है। दूसरी ओर दिन का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है।

इसमें भी कोई कमी नहीं दर्ज की गई है। मौसम विभाग की ओर से खेती किसानी के लिए भी एडवाइजरी जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि मौसम साफ रहने की स्थिति में किसान धान की कटनी और दौनी के कार्य को प्राथमिकता देकर पूरा करें।