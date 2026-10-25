छात्राओं को स्मार्ट बनाने की पहल, एमडीडीएम कॉलेज में शुरू हुआ कम्युनिकेशन स्किल प्रशिक्षण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। MDDM College Muzaffarpur: शहर के प्रतिष्ठित एमडीडीएम कॉलेज में छात्राओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और स्मार्ट बनाने की दिशा में एक विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। सोमवार से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की छात्राएं बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी।

रोजगार और दक्षता विकास पर जोर

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान कर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के योग्य बनाना है।

इसके माध्यम से छात्राओं की व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक दक्षता, संवाद कौशल (कम्युनिकेशन स्किल), आत्मविश्वास और कार्यस्थल पर काम करने की क्षमता को निखारने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

शैक्षणिक ज्ञान और उद्योग की मांग

विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल शैक्षणिक ज्ञान और मौजूदा उद्योग जगत की आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद छात्राएं पेशेवर दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकेंगी।

प्रमाण पत्र भी किए जाएंगे प्रदान

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इसमें शामिल होने वाली सभी प्रतिभागी छात्राओं को आधिकारिक रूप से प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) भी प्रदान किए जाएंगे, जो उनके भविष्य के करियर को नई दिशा देने में मददगार साबित होंगे।