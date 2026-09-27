मुजफ्फरपुर: लड़की ने बात करना बंद किया तो सुपारी देकर करवाया हमला, पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बरूराज थाना क्षेत्र के चोरबन पुलिया के पास दो छात्राओं (बहनें) पर हुए जानलेवा हमला मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपित संजीत कुमार ने चौंकाने वाली जानकारी दी है।

कमालपुर बिथरौल निवासी ने पुलिस के समक्ष दिए स्वीकारोक्ति बयान में कहा कि उसने रंजिश में आकर पांच हजार रुपये की सुपारी देकर वारदात को अंजाम दिलवाया था।

पुलिस पूछताछ में संजीत ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उसे गांव की एक लड़की से प्रेम हो गया था। करीब छह माह पूर्व जब वह लड़की से मिलने गया तो उसके चाचा और चचेरे भाई ने उसे देख लिया।

इसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद से छात्रा ने भी उससे बातचीत बंद कर दी। संजीत ने इंस्टाग्राम और अन्य माध्यमों से संपर्क साधने की काफी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। गुस्से में आकर उसने छात्रा के चचेरे भाई के साथ मारपीट भी की थी। इसके बाद 19 सितंबर को मोतीहारी से गांव वापस लौटने पर उसने अपने साथी चंदन कुमार को पूरी बात बताई। चंदन ने पैसे खर्च कर लड़की को डराने का सुझाव दिया। पांच हजार में एक भाड़े के बदमाश को तैयार कर लिया। खुद को शक के दायरे से बाहर रखने के लिए संजीत ने सोची-समझी साजिश के तहत 21 सितंबर को वापस मोतिहारी जाकर अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया।