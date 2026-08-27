मधुबनी में 5 हजार रिश्वत लेते पकड़े गए राजस्व कर्मचारी को चार वर्ष की कैद
मधुबनी के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी नारायण जी झा को 12 साल पुराने रिश्वत मामले में विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई ...और पढ़ें
आकाश कुमार, मुजफ्फरपुर। Madhubani Bribery Case: पांच हजार रुपये रिश्वत लेते 12 वर्ष पहले निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के हत्थे चढ़े मधुबनी जिले के रहिका अंचल के हल्का-तीन के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी नारायण जी झा को दो धाराओं में सजा सुनाई गई है।
सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट निगरानी (उत्तर बिहार) के न्यायाधीश दशरथ मिश्रा ने यह सजा सुनाई।
दोषी राजस्व कर्मचारी को पहली धारा में तीन वर्ष कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, दूसरी धारा में चार वर्ष कारावास के साथ पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
9 गवाहों ने दी गवाही
नारायण जी झा मधुबनी के लहेरियागंज और वर्तमान में बाबूबरही थाना क्षेत्र के पंचरूखी इलाके के रहने वाले हैं।
विशेष लोक अभियोजक (निगरानी) कृष्णदेव साह की ओर से कोर्ट के समक्ष नौ गवाहों की गवाही के साथ साक्ष्य पेश किया गया था। मामले में विवेचक की ओर से आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई थी।
मधुबनी के सुढ़ी हाई स्कूल के समीप रहने वाले व्यापारी सुजीत कुमार ने निगरानी में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जमाबंदी रद्दीकरण से संबंधित एक मामला अपर समाहर्ता, मधुबनी के यहां दायर किया था। अपर समाहर्ता ने इस मामले में अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन मांगा था।
जांच प्रतिवेदन के लिए मांगी रिश्वत
सीओ की ओर से जांच प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने के बाद सुजीत कुमार उनसे मिलने पहुंचे। इसी दौरान उनकी मुलाकात राजस्व कर्मचारी से हुई। राजस्व कर्मचारी ने उन्हें अपने निजी कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया।
निजी कार्यालय में राजस्व कर्मचारी ने कहा कि उन्हें ही सीओ को जांच प्रतिवेदन देना है। प्रतिवेदन देने के बदले उसने सुजीत कुमार से पांच हजार रुपये की मांग की। इसके बाद उन्होंने निगरानी थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
निगरानी जांच में आरोप सत्य
शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले की जांच की। जांच में रिश्वत मांगने का आरोप सत्य पाया गया। इसके बाद निगरानी टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई।
19 मई 2014 को सुबह सवा 11 बजे सुजीत कुमार राजस्व कर्मचारी के निजी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने उसके ऊपरी बाएं जेब में पांच हजार रुपये रखे।
इसके बाद पीड़ित के संकेत मिलते ही निगरानी टीम ने छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया था।