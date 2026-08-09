बंगाल के मेदिनीपुर से मुजफ्फरपुर तक चलेगी बलिदानी खुदीराम बोस एक्सप्रेस, मंत्रियों ने दिया आश्वासन

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Medinipur Muzaffarpur Train: बंगाल के मेदिनीपुर से मुजफ्फरपुर तक शहीद खुदीराम बोस एक्सप्रेस चलाने की पहल की जाएगी।

अमर बलिदानी खुदीराम बोस के ग्रामीणों ने इस मांग के साथ जल शक्ति राज्य मंत्री डा. राजभूषण चौधरी और पर्यटन मंत्री केदार गुप्ता से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों को खुदीराम बोस से जुड़ी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

ऐतिहासिक कठघरे की मांग

ज्ञापन में मेदिनीपुर से मुजफ्फरपुर तक शहीद खुदीराम बोस एक्सप्रेस चलाने के साथ उस ऐतिहासिक लकड़ी के कठघरे को संरक्षित करने की मांग की गई, जहां मुकदमे की सुनवाई के दौरान खुदीराम बोस खड़े होते थे।