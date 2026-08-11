Bihar News : जहां खुदीराम ने लिखी शहादत की कहानी, वहीं अब पौधों से लिखी जा रही हरियाली की नई गाथा

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Environmental Campaign : क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने युवाओं में आजादी की जो अलख जगाई थी, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उनकी जन्मभूमि बंगाल के मिदनापुर में उनके नाम पर हरियाली अभियान चल रहा है।

खुदीराम की कर्मभूमि तथा जन्मभूमि की मिट्टी और पानी के साथ पौधारोपण किया जा रहा है। ऐसा कर केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं किया जा रहा, बल्कि आजादी के महानायक को अनूठी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है।

जिस युवा क्रांतिकारी ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, आज उन्हीं के नाम पर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही।

मुजफ्फरपुर की माटी और बूढ़ी गंडक से पानी ले जाकर बंगाल में पौधारोपण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को खुदीराम बोस की वीरता की कहानी से रूबरू कराना है।

पौधारोपण के दौरान स्कूलों में परिचर्चा का भी आयोजन होता है। दो साल से यह अभियान चल रहा है। अभियान में मुख्य रूप से अशोक, अमलताश व पीपल के पौधे लगाए जाते हैं।

मिट्टी के कलश में पौधा व पानी का होता वितरण

हरित खुदीराम बोस अभियान चलाने वाले बंगाल निवासी समाजसेवी अरिंदम भौमिक कहते हैं कि नई पीढ़ी को खुदीराम बोस की वीरता की कहानी से रूबरू कराना हमारा उद्देश्य है।

पौधारोपण के दौरान स्कूलों और संस्थाओं में परिचर्चा कर उनके बारे में जानकारी देते हैं। अरिंदम भी मिदनापुर कालेजियट स्कूल के छात्र रहे हैं।

वे हर साल मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के गिरफ्तारी व फांसी स्थल व चिताभूमि से मिट्टी तथा बूढ़ी गंडक से पानी लेकर मिदनापुर जाते हैं। वहां की मिट्टी में बलिदान भूमि की मिट्टी मिलाई जाती है।

बूढ़ी गंडक में ही खुदीराम की अस्थियां विसर्जित की गई थीं, इसलिए यहां से नदी का पानी ले जाते हैं। इस पानी को पांच सौ लीटर वाले पानी के ड्रम में मिलाया जाता है। मिट्टी के कलश में एक पौधे के साथ मिट्टी और बोतल में पानी का वितरण किया जाता है।