Bihar News : जहां खुदीराम ने लिखी शहादत की कहानी, वहीं अब पौधों से लिखी जा रही हरियाली की नई गाथा
Green Khudiram Bose Campaign : क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जन्मभूमि मिदनापुर में उनकी कर्मभूमि मुजफ्फरपुर की मिट्टी और बूढ़ी गंडक के पानी से 'हरित खुदी ...और पढ़ें
अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। Environmental Campaign : क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने युवाओं में आजादी की जो अलख जगाई थी, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। उनकी जन्मभूमि बंगाल के मिदनापुर में उनके नाम पर हरियाली अभियान चल रहा है।
खुदीराम की कर्मभूमि तथा जन्मभूमि की मिट्टी और पानी के साथ पौधारोपण किया जा रहा है। ऐसा कर केवल पर्यावरण संरक्षण नहीं किया जा रहा, बल्कि आजादी के महानायक को अनूठी श्रद्धांजलि भी दी जा रही है।
जिस युवा क्रांतिकारी ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, आज उन्हीं के नाम पर युवाओं को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही।
मुजफ्फरपुर की माटी और बूढ़ी गंडक से पानी ले जाकर बंगाल में पौधारोपण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को खुदीराम बोस की वीरता की कहानी से रूबरू कराना है।
पौधारोपण के दौरान स्कूलों में परिचर्चा का भी आयोजन होता है। दो साल से यह अभियान चल रहा है। अभियान में मुख्य रूप से अशोक, अमलताश व पीपल के पौधे लगाए जाते हैं।
मिट्टी के कलश में पौधा व पानी का होता वितरण
हरित खुदीराम बोस अभियान चलाने वाले बंगाल निवासी समाजसेवी अरिंदम भौमिक कहते हैं कि नई पीढ़ी को खुदीराम बोस की वीरता की कहानी से रूबरू कराना हमारा उद्देश्य है।
पौधारोपण के दौरान स्कूलों और संस्थाओं में परिचर्चा कर उनके बारे में जानकारी देते हैं। अरिंदम भी मिदनापुर कालेजियट स्कूल के छात्र रहे हैं।
वे हर साल मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के गिरफ्तारी व फांसी स्थल व चिताभूमि से मिट्टी तथा बूढ़ी गंडक से पानी लेकर मिदनापुर जाते हैं। वहां की मिट्टी में बलिदान भूमि की मिट्टी मिलाई जाती है।
बूढ़ी गंडक में ही खुदीराम की अस्थियां विसर्जित की गई थीं, इसलिए यहां से नदी का पानी ले जाते हैं। इस पानी को पांच सौ लीटर वाले पानी के ड्रम में मिलाया जाता है। मिट्टी के कलश में एक पौधे के साथ मिट्टी और बोतल में पानी का वितरण किया जाता है।
घर में बनाई खुदीराम बोस हरित नर्सरी
अरिंदम ने अपने घर पर खुदीराम बोस हरित नर्सरी बनाई है। जून, जुलाई व अगस्त में प्रतिदिन एक से दो पौधे स्कूलों में लगाते हैं। उनके घर पर आकर भी लोग पौधा और माटी लेकर जाते हैं।
वे बताते हैं कि जिस मिदनापुर कालेजियट स्कूल में अमर बलिदानी खुदीराम बोस ने पढ़ाई की थी, वहीं से अभियान का शुभारंभ आइपीएस अधिकारी व मिदनापुर के तत्कालीन एसपी आलोक रजौरिया ने चंदन का पेड़ लगाकर किया था। उसके बाद पश्चिमी मिदनापुर की जिलाधिकारी डा. रश्मिी कमल ने पौधारोपण कर अभियान को आगे बढ़ाया।
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इसमें उनकी पत्नी रिंकी भौमिक, अरिंन, अरिक का पूरा सहयोग मिल रहा है। युवाओं की टोली अब तक तीन दर्जन से अधिक स्कूलों में पांच हजार से अधिक पौधे लगा चुकी है। यह अभियान केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रयास नहीं, बल्कि शहीद खुदीराम बोस की स्मृति को जीवित रखने और आनेवाली पीढ़ियों तक उनके आदर्शों को पहुंचाने का संकल्प है।
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