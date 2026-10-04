Bihar News : गांधी जी के चरखे से युवाओं के फैशन तक पहुंची खादी, मंत्री बोले-खादी वस्त्र ही नहीं, विचार भी

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। गांधी जी के चरखे से निकली खादी अब युवाओं के फैशन तक पहुंच गई है। कभी सादगी और स्वदेशी की पहचान रही खादी अब ट्रेंडी कुर्ते, शर्ट, बंडी और जैकेट के रूप में नई पीढ़ी को आकर्षित कर रही है।

गांधी जयंती पर मुजफ्फरपुर खादी मॉल में पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, विचार भी है। खादी के पारंपरिक कपड़ों के साथ अब युवाओं की पसंद के अनुरूप ट्रेंडी डिजाइन भी बाजार में हैं।

स्थानीय उत्पादों को बाजार खादी मॉल में कपड़ों के साथ स्थानीय उद्यमियों के बनाए उत्पाद भी बिक्री के लिए रखे गए हैं। पीएमईजीपी और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत तैयार हर्बल उत्पाद, जैविक मसाले और शहद के अलावा हाथ से बने दीये और होम डेकोर के सामान भी उपलब्ध हैं।

इससे स्थानीय स्तर पर तैयार वस्तुओं को बाजार मिलने का रास्ता बन रहा है। मॉल में भागलपुरी तसर सिल्क की साड़ियां, सुजनी आर्ट के कपड़े और अन्य खादी उत्पादों की वैरायटी बढ़ाई गई है। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ को देखते हुए कपड़ों का स्टॉक भी बढ़ाया गया है।

बुनकरों और उद्यमियों को मिल रही मदद मेगा सेल का शुभारंभ पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, मेयर निर्मला साहू और भाजपा पूर्वी के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार ने संयुक्त रूप से किया। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के बाद मेगा सेल की शुरुआत हुई। समारोह में पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि खादी महज वस्त्र नहीं, बल्कि एक विचार है। उन्होंने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने से स्थानीय बुनकरों और उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिल रही है।

15 नवंबर तक मेगा सेल गांधी जयंती के अवसर पर शुरू हुई मेगा सेल 15 नवंबर 2026 तक चलेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। पहले दिन हुई करीब 15 लाख रुपये की बिक्री से मेले में खरीदारों की रुचि का अंदाजा लगाया जा सकता है।