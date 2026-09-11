समस्तीपुर के केशव रंजन बने अपर महाधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे बिहार का पक्ष

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Keshav Ranjan Additional Advocate General: बिहार सरकार के विधि विभाग ने देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

अधिवक्ता केशव रंजन को सुप्रीम कोर्ट के लिए अपर महाधिवक्ता (AAG) के पद पर नियुक्त किया गया है। विधि विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

समस्तीपुर के निवासी

यह नियुक्ति केशव रंजन के पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर राज्य सरकार के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। केशव रंजन मूल रूप से समस्तीपुर जिले के निवासी हैं और उनका मुजफ्फरपुर शहर से भी गहरा जुड़ाव रहा है।