कांटी के नेता चौक पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से छात्रा की मौत, एक व्यक्ति गंभीर

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Kanti Neta Chowk Accident: कांटी थाना क्षेत्र के नेता चौक सड़क मार्ग पर सोमवार को सड़क हादसे में करीब 25 वर्षीय छात्रा जूली कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। वह अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई थी। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

मृतका की पहचान साहेबगंज थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी विजय कुमार यादव की पुत्री जूली कुमारी के रूप में हुई है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालत गंभीर होने के कारण प्रशासन के सहयोग से घायल को स्वजन की सहमति के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल विजय कुमार यादव वासुदेवपुर सराय में ग्राम कचहरी के सचिव के पद पर कार्यरत हैं। निजी अस्पताल में उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसे की खबर मिलते ही स्वजन में कोहराम मच गया। एक तरफ बेटी जुली की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, वहीं विजय कुमार यादव के गंभीर रूप से घायल होने से स्वजन सदमे में हैं। सड़क हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अज्ञात वाहन की पहचान कर चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।