मुजफ्फरपुर में बदलाव की उम्मीद से शुरू हुआ सफर, अब कर्ज की मुसीबत तक पहुंचा, जीविका दीदियां मांग रहीं नो ड्यूज

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । ठगी की शिकार हुईं जीविका दीदियों की समस्या का समाधान नहीं हो सका। पिछले दिनों ने सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था और 10 अगस्त तक का समय दिया था।

इस दौरान उनलोगों ने मशरुम क्लस्टर की शुरुआत करने व लोन की राशि माफ करने की मांग की थी, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। बोचहां की गीता देवी ने बताया मंगलवार से वे लोग समाहरणालय में धरना प्रदर्शन करेंगी।

उनलोगों की मांग है कि जो लोन की राशि उनके नाम से दी गई उसका नो ड्यूज दे दिया जाए, क्योंकि अब लोन चुकता करने का समय नहीं बचा है। पांच साल का समय था। इसमें से तीन साल बीत चुके हैं।