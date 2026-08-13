मुजफ्फरपुर समाहरणालय में अब मिलेगा सस्ता और स्वादिष्ट भोजन, जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Cheap Food Collectorate Muzaffarpur: समाहरणालय परिसर में अब सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों से लेकर आम लोगों को सस्ते दाम में स्वादिष्ट चाय, नाश्ता और भोजन मिलेगा।

गुरुवार को जिलाधिकारी कुमार गौरव ने समाहरणालय परिसर में तीन स्थानों पर 'जीविका दीदी की रसोई' का विधिवत उद्घाटन किया।

इन तीन जगहों पर शुरुआत

यह शुरुआत राम जानकी मंदिर, कंबाइंड बिल्डिंग और अप्पू घर के समीप की गई है। डीएम ने कहा कि जीविका दीदी की रसोई के शुरू होने से अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता को स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन किफायती दरों पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

300 से अधिक दीदियों को रोजगार इस नए केंद्र के साथ ही मुजफ्फरपुर जिले में अब कुल 12 दीदी की रसोई का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से 300 से अधिक जीविका दीदियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले राम जानकी मंदिर के समीप दीदी की रसोई कैफेटेरिया का शुभारंभ किया गया।