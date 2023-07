JDU प्रदेश अध्यक्ष का दावा: अंदरूनी सर्वे में BJP के हाथ से निकल रही सत्ता, धार्मिक उन्माद फैलाने की है साजिश

Bihar Politics जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि भाजपा विकास के बदले जाति और धर्म के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने गुप्त सर्वे कराया है। इस सर्वे में उसे पता चल गया है कि सत्ता हाथ से निकल चुकी है। जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर अक्रोशित है।

विकास नहीं जाति व धर्म के एजेंडे पर काम कर रही भाजपा: JDU प्रदेश अध्यक्ष (जागरण फोटो)

HighLights विकास नहीं जाति व धर्म के एजेंडे पर काम कर रही भाजपा: JDU प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की प्रमंडलीय स्तर की बैठक में पंचायत स्तर पर संगठन को मजबूत करने का दिलाया संकल्प JDU प्रदेश अध्यक्ष का दावा, आंतरिक सर्वे में हार का अंदेशा देख धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रच रही भाजपा।

अमरेन्द्र तिवारी, मुजफ्फरपुर: जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि भाजपा विकास के बदले जाति और धर्म के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने गुप्त सर्वे कराया है। इस सर्वे में उसे पता चल गया है कि सत्ता हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर अक्रोशित है। इस आक्रोश से बचने के लिए बीजेपी आने वाले दिनों में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश की कोशिश करेगी। इस साजिश को नाकाम करने के लिए जदयू के सैनिक तैयार रहें। जेडीयू कार्यकर्ता धार्मिक उन्माद फैलाने वालों की मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे। पंचायत कार्यकारिणी को मजबूत करने का किया आह्वान बैरिया स्थित एक होटल में जदयू की प्रमंडल स्तरीय बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने पंचायत कार्यकारिणी को मजबूत करने का आह्वान किया है। हर बूथ पर दस यूथ रखने का टॉस्क दिया। इसके साथ वैशाली में संगठन को और मजबूत करने पर बल दिया। उपेंद्र कुशवाहा का नहीं लेते नोटिस, महागठबंधन अटूट जदयू के टूटने की राजनीति चर्चा पर कहा कि कौन कह रहा कि जदयू टूटेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का कोई नोटिस नहीं लेता है। वह जदयू को तोड़ने की बात कहते हुए कहां चले गए हैं। यह सभी देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन अटूट है। कहीं कोई फूट है न टूट। सारे विपक्षी दल अटूट है। बैठक का संचालन प्रमंडल प्रभारी परमहंस एवं मुख्यालय प्रभारी चंदन सिंह ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद ज्ञापन जिलाध्यक्ष रामबाबू सिंह कुशवाहा ने किया। महानगर जदयू अध्यक्ष अनुपम कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया।

