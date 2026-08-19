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मुजफ्फरपुर और पटना के बीच दौड़ेगी नमो भारत रैपिड रेल, 160 की रफ्तार से मात्र 60 मिनट में पूरा होगा सफर

By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:55 AM (IST)

Namo Bharat Train Bihar: मुजफ्फरपुर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा की तैयारी तेज हो गई है, जो 160 किमी/घंटा की रफ्तार से मात्र 60 मिनट में सफर ...और पढ़ें

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की मदद से इस रूट को विकसित करने की तैयारी चल रही है। फाइल फोटो

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की मदद से इस रूट को विकसित करने की तैयारी चल रही है। फाइल फोटो

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समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Patna Rapid Rail: विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जहां शहरों का विकास हो रहा है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी संरचानात्मक ढांचे विकसित किए जा रहे।

इसके साथ साथ प्रमुख शहरों पर पड़ने वाले जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए आसपास के शहरों से उसकी कनेक्टिविटी को फास्ट किया जा रहा है।

बिहार में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग होने जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर बिहार की राजधानी के रूप में ख्यात मुजफ्फरपुर को प्रदेश की राजधानी पटना से जोड़ने के लिए नमो भारत रैपिड रेल सेवा से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है।  

 मुजफ्रफरपुर और पटना के बीच रोज हजारों लोग यात्रा करते हैं। इसमें कारोबारी से लेकर स्टूडेंट तक होते हैं। मरीजों की संख्या भी अधिक है।  उनके लिए इस हाई ब्रिड रेल के चलने की सूचना एक राहत की खबर है। वर्तमान में इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम की मदद से मूर्त रूप देने की तैयारी चल रही है।  
 
muzaffarpur patna namo bharat rapid rail routes speed fare update 3

इसको एआई टूल नोटबुकएलएम की मदद से तैयार किया गया है। 

एक घंटे में पूरा होगा सफर 

इस समय की बात करें तो कम से कम आधा दर्जन एमईएमयू व मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें मुजफ्फरपुर से पटना के बीच चलती हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य पथ परिवहन निगम तथा निजी बसें भी इन दो शहरों के बीच चलती हैं, किंतु यात्रा की अवधि ढाई से तीन घंटे है। 

160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली नमो भारत इस दूरी को एक घंटा यानी 60 मिनट में पूरा कर लेगी। इस तरह से देखा जाए तो इस रैपिड रेल सेवा की मदद से लोगों के समय की बचत होगी। 

हाई स्पीड के साथ शानदार अनुभव 

नमो भारत पुश पुल तकनीक से चलती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके दोनों ओर इंजन लगे होते हैं। यही वजह है कि बहुत कम समय में यह स्पीड पकड़ लेती है।

muzaffarpur patna namo bharat rapid rail routes speed fare update 1

ब्रॉड गेज ट्रैक की बात करें तो इस पर यह 130 किमी तथा नमो भारत के लिए विशेष रूप से तैयार ट्रैक पर 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है। सामान्य ट्रेनों की तुलना में इसके स्टैशनों पर रुकने का समय कम होता है। इससे यात्रा के समय में काफी बचत होती है। 

पूरी तरह एसी कोच और ऑटोमेटिक डोर 

केवल स्पीड की ही बात नहीं है। यात्री सुविधाओं का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। यह ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है। सीटें आरामदायक हैं और लेगरूम पर्याप्त है।

चार्जिंग प्वाइंट्स के साथ साथ मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक डोर है।  सुरक्षा के लिए स्वदेेशी कवच व एंटी कोलिजन सिस्टम लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। 

न्यूनतम किराया 20 से 30 रुपये 

 अधिक सुविधा होने का यह कतई मतलब नहीं है कि यह काफी महंगा होने वाला है। लोगों की सुविधा का ख्याल करते हुए इसमें न्यूनतम किराया 20 से 30 रुपये है। इसके साथ ही साथ 2 से 2.50 रुपये प्रति किमी की दर से यात्रियों को भुगतान करना पड़ेगा। 

जयनगर से पटना नमो भारत 

बिहार की पहली नमो भारत जयनगर से पटना के बीच दरभंगा, समस्तीपुरी, बरौनी, मोकामा के रास्ते चल रही है। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर से पटना के साथ ही साथ गया, बेगूसराय व आरा को जोड़ने की तैयारी तेजी से चल रही है।    