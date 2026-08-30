गोरखपुर कैंट-उनौला ब्लाक से वैशाली, बिहार संपर्क, सप्तक्रांति, शहीद, अवध व आम्रपाली समेत 11 ट्रेनें डायवर्ट

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Gorakhpur Cantt Mega Block: गोरखपुर कैंट से उनौला के बीच छह दिनों के मेगा ब्लॉक के चलते मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित रहेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार तीन सितंबर तक इस रेलखंड पर दोहरीकरण और तकनीकी अपग्रेडेशन का कार्य तेजी से चलेगा।

दो सितंबर तक दोहरीकरण कार्य पूरा करने के बाद तीन सितंबर को संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) का अंतिम निरीक्षण प्रस्तावित है।

कुल 61 ट्रेनें प्रभावित

रेलवे प्रशासन के अनुसार इस मेगा ब्लॉक के कारण लंबी दूरी की कुल 61 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहने वाली है। इस अवधि में 13 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है, जबकि मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली 11 प्रमुख ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है।

इसके अतिरिक्त 15 ट्रेनों को री-शेड्यूल किया गया है, 15 ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन हुआ है और 5 ट्रेनें नियंत्रित होकर चलेंगी। सप्तक्रांति चार घंटे लेट गाड़ी संख्या 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस तीन सितंबर को मुजफ्फरपुर से चार घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार 19038 अवध एक्सप्रेस तीन सितंबर को पांच घंटे तथा 19037 अवध एक्सप्रेस 31 अगस्त को दो घंटे विलंब से चलेगी। वहीं कटिहार-दिल्ली चंपारण हमसफर तीन सितंबर को सवा घंटे और रक्सौल-आनंद विहार एक्सप्रेस एक सितंबर को एक घंटे देरी से रवाना होगी। प्रमुख ट्रेनों का बदला रूट अमृतसर-दरभंगा जननायक एक्सप्रेस एक और दो सितंबर को रोजा-लखनऊ-अयोध्या-बनारस-छपरा ग्रामीण के रास्ते परिचालित की जाएगी। शहीद एक्सप्रेस एक सितंबर को भटनी-मऊ-बनारस-अयोध्या होकर गुजरेगी, जबकि वैशाली एक्सप्रेस तीन सितंबर को छपरा-बनारस-अयोध्या होकर चलेगी। आम्रपाली एक्सप्रेस को एक व दो सितंबर के लिए छपरा-औंड़िहार-जौनपुर-अयोध्या होकर डायवर्ट किया गया है। यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस तीन सितंबर को छपरा-बनारस-प्रयागराज-कानपुर के परिवर्तित मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करेगी। इसके साथ ही चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस और बरौनी व दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली स्पेशल ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं।