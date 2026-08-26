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नेपाल में तबाही के बाद मुजफ्फरपुर में बाढ़ का खतरा: ट्रैक और पुलों की निगरानी बढ़ी, पानी बढ़ा तो रुकेगी ट्रेन

By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Wed, 26 Aug 2026 07:45 PM (IST)

Bihar Flood Alert: नेपाल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे ट्रैक और पुलों की निगरानी बढ़ाई गई है, और पानी बढ़ने पर ट्रेनों का परिचालन रोका जाएगा।

नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इसके बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। फोटो सौ: जागरण ग्राफिक्स

नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। इसके बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। फोटो सौ: जागरण ग्राफिक्स

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जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Samastipur Railway Division: नेपाल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ज्योति प्रकाश मिश्रा ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर संभावित आपदा से निपटने के निर्देश दिए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है।

ट्रैक और पुलों की निगरानी

डीआरएम ने इंजीनियरिंग विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी तरह अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। ट्रैकमैन और पुलों की देखरेख करने वाले रेलकर्मियों को विशेष गश्त लगाने और सतर्कता बरतने को कहा गया है।

इंजीनियरिंग विंग को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में रेलवे ट्रैक, पुल-पुलिया और जलस्तर पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।

बाढ़ नियंत्रण विभाग से समन्वय

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकार के बाढ़ नियंत्रण निदेशक और स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। नदियों के डिस्चार्ज और जलस्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव की हर पल की रिपोर्ट सीधे रेल नियंत्रण कक्ष तक पहुंचाने की ठोस व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील रेलखंडों पर क्विक रिस्पॉन्स टीमें तैनात की जा रही हैं।

पानी बढ़ने पर रुकेंगी ट्रेनें

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी रेलखंड पर पानी के तेज बहाव से ट्रैक या पुल की सुरक्षा प्रभावित होने की सूचना मिलती है, तो तत्काल ट्रेनों का परिचालन रोक दिया जाएगा।

रेलवे का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की जान-माल की रक्षा करना और बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाना है। किसी भी खतरे की स्थिति में त्वरित निर्णय लेकर ट्रेनों को सुरक्षित स्टेशनों पर ही नियंत्रित किया जाएगा।