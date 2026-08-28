मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बदलेगी प्रवेश-निकास व्यवस्था, सीटीबी भवन से होगी यात्रियों की आवाजाही

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Railway Station News: पूर्व मध्य रेल के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश और निकास व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा।

जंक्शन के पुनर्विकास कार्य के तहत आने वाले दिनों में यात्रियों की सुगम आवाजाही कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग यानी सीटीबी से कराने की तैयारी है।

हाजीपुर जोन की सर्विस इम्प्रूवमेंट ग्रुप (एसआइजी) की उच्चस्तरीय टीम ने जंक्शन का गहन निरीक्षण कर इस नई व्यवस्था की रणनीति बनाई।

यात्री सुविधाओं का जायजा

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (पीएस) दिलीप कुमार के नेतृत्व में पहुंची टीम ने प्लेटफार्म संख्या 1, 2, 3, 6, 7 और 8 का विस्तृत मुआयना किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्लेटफार्मों पर सफाई व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष जताते हुए इसमें तत्काल सुधार करने के कड़े निर्देश दिए।

इसके साथ ही टीम ने नव निर्मित सीटीबी भवन का जायजा लेकर यात्रियों के प्रवेश व निकास बिंदुओं को व्यवस्थित करने पर विमर्श किया।

स्पष्ट साइन बोर्ड

अधिकारियों ने निर्देश दिया कि यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट साइन बोर्ड और सूचना पट्ट लगाए जाएं।

प्लेटफार्म संख्या दो पर जांच के दौरान वाटर कूलर का नल टूटा मिलने पर अधिकारियों ने भारी नाराजगी व्यक्त की और उसे तुरंत दुरुस्त कराने को कहा।

स्टेशन पर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता में मिली सभी कमियों को चिह्नित कर लिया गया है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट जल्द सौंपी जाएगी।

इस उच्चस्तरीय निरीक्षण दल में मुख्य सामान्य इंजीनियर, मुख्य पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधक, मुख्य संचार इंजीनियर, मुख्य बिजली सामान्य इंजीनियर और मुख्य स्वास्थ्य निदेशक शामिल थे।

स्थानीय स्तर पर स्टेशन अधीक्षक शिवदास, टीआई मनोज कुमार सिंह और आरपीएफ इंस्पेक्टर मनीष कुमार सहित कई अन्य रेल अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे।

रेलवे प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जंक्शन पर यात्रियों को आधुनिक और बाधारहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है।