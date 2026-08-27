देवरिया-साहेबगंज रेलखंड पर 25 हजार वोल्ट लाइन होगी चार्ज, भारी वाहनों के लिए अलर्ट जारी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sonpur Railway Division: पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल अंतर्गत देवरिया-साहेबगंज रेलखंड पर ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन को 25 हजार वोल्ट एसी क्षमता पर चार्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक चेतावनी के अनुसार इस रेलखंड पर 27 अगस्त या उसके बाद कभी भी विद्युत लाइन में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित किया जा सकता है।

सुरक्षा के मद्देनजर इस रूट के सभी रेल समपार फाटकों (लेवल क्रॉसिंग) पर मजबूत हाइट गेज स्थापित कर दिए गए हैं।

सड़क तल से तय ऊंचाई

रेल अधिकारियों के अनुसार समपार फाटकों पर लगाए गए हाइट गेज की ऊंचाई सड़क तल से 4.78 मीटर निर्धारित की गई है।

इस मार्ग से गुजरने वाले सभी प्रकार के भारी और मालवाहक वाहनों के चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सख्त सलाह दी गई है। वाहनों पर लदे माल या कंटेनर की ऊंचाई किसी भी सूरत में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हादसों से बचाव की व्यवस्था रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले वाहनों को सीधे 25 हजार वोल्ट के लाइव बिजली तारों के संपर्क में आने या उनके खतरनाक दायरे में पहुंचने से रोकने के लिए यह बैरियर लगाया गया है।