Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

देवरिया-साहेबगंज रेलखंड पर 25 हजार वोल्ट लाइन होगी चार्ज, भारी वाहनों के लिए अलर्ट जारी

By Gopal Tiwari Edited By: Ajit kumar
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:44 AM (IST)

Deoria Sahebganj Railway: पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल अंतर्गत देवरिया-साहेबगंज रेलखंड पर 25 हजार वोल्ट एसी ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन 27 अगस्त या उसके बाद कभी भी चार्ज की जाएगी। रेलवे ने भारी वाहनों के लिए 4.78 मीटर की ऊंचाई सीमा निर्धारित की है।

विद्युत लाइन में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित किया जा सकता है।

विद्युत लाइन में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित किया जा सकता है।

HighLights

  1. देवरिया-साहेबगंज रेलखंड पर 25 हजार वोल्ट लाइन चार्ज होगी।

  2. 27 अगस्त के बाद कभी भी हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित होगा।

  3. भारी वाहनों के लिए 4.78 मीटर हाइट गेज अनिवार्य।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sonpur Railway Division: पूर्व मध्य रेलवे के सोनपुर मंडल अंतर्गत देवरिया-साहेबगंज रेलखंड पर ओवरहेड ट्रैक्शन लाइन को 25 हजार वोल्ट एसी क्षमता पर चार्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

रेलवे प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक चेतावनी के अनुसार इस रेलखंड पर 27 अगस्त या उसके बाद कभी भी विद्युत लाइन में हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित किया जा सकता है।

सुरक्षा के मद्देनजर इस रूट के सभी रेल समपार फाटकों (लेवल क्रॉसिंग) पर मजबूत हाइट गेज स्थापित कर दिए गए हैं।

सड़क तल से तय ऊंचाई

रेल अधिकारियों के अनुसार समपार फाटकों पर लगाए गए हाइट गेज की ऊंचाई सड़क तल से 4.78 मीटर निर्धारित की गई है।

इस मार्ग से गुजरने वाले सभी प्रकार के भारी और मालवाहक वाहनों के चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सख्त सलाह दी गई है। वाहनों पर लदे माल या कंटेनर की ऊंचाई किसी भी सूरत में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हादसों से बचाव की व्यवस्था

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि अत्यधिक ऊंचाई वाले वाहनों को सीधे 25 हजार वोल्ट के लाइव बिजली तारों के संपर्क में आने या उनके खतरनाक दायरे में पहुंचने से रोकने के लिए यह बैरियर लगाया गया है।

रेलवे ने चेतावनी दी है कि हाइट गेज से किसी वाहन के टकराने पर वाहन और उस पर लदे सामान के साथ-साथ रेल संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

करंट और आग का भारी जोखिम

जीवित ट्रैक्शन तारों के संपर्क में आने अथवा खतरनाक निकटता बनने से जोरदार धमाका होने, भीषण आग लगने और जान-माल के भारी नुकसान की तीव्र आशंका बनी रहती है।

सोनपुर रेल मंडल प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों और चालकों से अपील की है कि वे वाहनों पर सामान लोड करते समय 4.78 मीटर की सीमा का कड़ाई से पालन करें।

नियमों की अनदेखी कर जबरन रेलवे फाटक पार करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।