रेलवे की नई सुविधा: आरएसी और वेटिंग यात्रियों को अब मिलेगी स्वचालित सीट, टीटीई की जरूरत नहीं

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Indian Railways Seat Allocation: ट्रेनों में आरएसी और वेटिंग टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे बड़ी सुविधा शुरू करने जा रहा है।

अब कन्फर्म टिकट वाले यात्री के ट्रेन में न पहुंचने पर खाली बर्थ पाने के लिए टीटीई के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। रेलवे हैंडहेल्ड टर्मिनल यानी एचएचटी प्रणाली को अपग्रेड कर सीट आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित कर रहा है।

स्वचालित सीट आवंटन व्यवस्था नई व्यवस्था में टीटीई जैसे ही अनुपस्थित यात्री को अपने एचएचटी डिवाइस पर अनबोर्डेड दर्ज करेगा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय सर्वर नियमानुसार अगली वरीयता वाले आरएसी यात्री को स्वत ही वह बर्थ आवंटित कर देगा।