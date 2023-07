पनीर के दाम पर मचा बवाल, युवकों ने साथियों को बुलाकर डेयरी में की तोड़फोड़; मारपीट-पथराव में स्टाफ का फटा सिर

मुजफ्फरपुर में पनीर के रेट को लेकर रविवार को खूब बवाल मचा। करीब 40-50 की संख्या में युवकों ने डेयरी में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। दुकान पर पत्थरबाजी की गई। स्टाफ के साथ भी मारपीट की गई जिसमें एक का सिर फट गया। पुलिस के पहुंचने के बाद सभी वहां से फरार हो गए। हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है।

दीवान रोड में डेयरी में तोड़फोड़ बाद पहुंची पुलिस। जागरण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर : पनीर के दाम को लेकर विवाद में लाठी-डंडा और रॉड से लैस 40-50 की संख्या में युवकों ने रविवार की शाम नगर थाना के दीवान रोड स्थित एक डेयरी पर हमला बोल दिया। डेयरी में घुसकर मारपीट, जमकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। इसमें डेयरी के एक स्टाफ का सिर फट गया। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों को खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने घायल को सदर अस्पताल भेजा। डेयरी संचालक नवल राय ने बताया कि शाम करीब पांच बजे 10 युवक दुकान पर पहुंचे और पनीर का रेट पूछा। फिर जबरन रेट कम करने के लिए जिद करने लगे। दुकान कर्मी ने पनीर का रेट कम करने से इनकार कर दिया तो युवक विवाद करने लगे। इसके बाद वे वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद 40-50 की संख्या में युवक पहुंचे और दुकान पर हमला बोल दिया। दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की। डेयरी के तीन स्टाफ को बाहर खींचकर रॉड और लाठी-डंडे से पीटने लगे। तीन स्टाफ को सभी ने मिलकर जमकर मारा। इससे सागर कुमार उर्फ मिंटू का सिर फट गया। इसके बाद डेयरी पर जमकर पत्थरबाजी की। हमलावरों ने बिक्री का रुपया भी लूट लिया और स्टाफ के गले से चेन व हनुमानी नोच ली। इसकी सूचना नगर डीएसपी राघव दयाल को दी गई तो मौके पर 112 गश्ती दल और क्यूआरटी के जवान पहुंचे। उस समय भी हमलावर पत्थरबाजी कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने हमलावरों को खदेड़ दिया। नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि मारपीट की सूचना पर पुलिस दल को भेजा गया था। पुलिस के पहुंचने पर सभी भाग गए। डेयरी संचालक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी। हमलावरों की पहचान के लिए सीसी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है।

Edited By: Aditi Choudhary