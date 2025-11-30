Language
    मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए खुशखबरी! नून नदी पर बनेगा उच्चस्तरीय पुल; मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

    By Babul Deep Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:07 AM (IST)

    मुजफ्फरपुर के मनियारी में नून नदी और मीनापुर के पानापुर-पिपराहा में जल्द ही नए पुलों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने 1.50 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मनियारी में शाहपुर मरीचा-केशोपुर स्थित नून नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा मीनापुर के पानापुर-पिपराहा के बीच भी पुल बनेगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने उक्त दोनों योजनाओं को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    नून नदी और पानापुर-पिपराहा में उच्चस्तरीय पुल बनाने में करीब 1.50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ही इन दोनों योजनाओं का टेंडर जारी किया जाएगा।

    फिलहाल दोनों जगह पर अवस्थित पुल पुराना, संकीर्ण और जर्जर हो चुका है। भारी वाहनों का भी इस पुल से होकर आवागमन होता है। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है।

    ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से पुल के निर्माण को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। जिसकी स्वीकृति दी गई है। इसे लेकर विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

    बताया गया कि मनियारी के शाहपुर मरीचा-केशापुर में उच्चस्तरीय पुल ग्रामीण कार्य प्रमंडल-एक के अधीन निर्माण होगा। इसके निर्माण से मनियारी, कुढ़नी के लोगों का वैशाली, पटना और समस्तीपुर से बेहतर कनेक्टिविटी होगी।

    आवामन सुलभ होगा। इसके अलावा मीनापुर के पानापुर-पिपराहा के बीच एक फरदो नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण ग्रामीण कार्य प्रमंडल-दो करेगी।

    इससे मीनापुर और कांटी के लोगों को दोनों प्रखंड मुख्यालय पहुंचने में सुगम होगा। एनएच के ट्रैफिक का लोड भी कम होगा।