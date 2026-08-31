मुजफ्फरपुर में रेकी, हाजीपुर में शिकार: ट्रेनों के AC कोच को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से ट्रेन में चढ़कर एसी कोचों में रेकी और हाजीपुर में बैठे अगले साथियों को यात्रियों के सामान की जानकारी देने वाले गिरोह का उद्भेदन हुआ है।

रेल पुलिस ने इस मामले में सोनल कुमार उर्फ सोनलाल साह (29) को हाजीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से गिरफ्तार किया है। उसके पास से लेडीज पर्स, 4743 रुपये नकद, दो मोबाइल चार्जर, चांदी की चेन, तीन जोड़ी बिछिया, मोबाइल और खुलने वाला चाकू बरामद किए गए हैं।

जीआरपी के अनुसार, विशेष चेकिंग के दौरान न्यू एफओबी के नीचे सोनल संदिग्ध स्थिति में मिला। पूछताछ में उसने बताया कि बरामद लेडीज पर्स अवध-असम एक्सप्रेस (15910) की एसी बोगी से चोरी की गई था। रेल एसपी बीणा कुमारी ने बताया कि इस गिरोह के अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए आदेश दिया गया है।