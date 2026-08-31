मुजफ्फरपुर में रेकी, हाजीपुर में शिकार: ट्रेनों के AC कोच को निशाना बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश
मुजफ्फरपुर से एसी कोचों में रेकी कर हाजीपुर में साथियों को सूचना देने वाले ट्रेन चोर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ ...और पढ़ें
HighLights
मुजफ्फरपुर से एसी कोचों में रेकी करने वाला गिरोह पकड़ा गया।
हाजीपुर स्टेशन से सोनल कुमार चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार।
गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से ट्रेन में चढ़कर एसी कोचों में रेकी और हाजीपुर में बैठे अगले साथियों को यात्रियों के सामान की जानकारी देने वाले गिरोह का उद्भेदन हुआ है।
रेल पुलिस ने इस मामले में सोनल कुमार उर्फ सोनलाल साह (29) को हाजीपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक से गिरफ्तार किया है। उसके पास से लेडीज पर्स, 4743 रुपये नकद, दो मोबाइल चार्जर, चांदी की चेन, तीन जोड़ी बिछिया, मोबाइल और खुलने वाला चाकू बरामद किए गए हैं।
जीआरपी के अनुसार, विशेष चेकिंग के दौरान न्यू एफओबी के नीचे सोनल संदिग्ध स्थिति में मिला। पूछताछ में उसने बताया कि बरामद लेडीज पर्स अवध-असम एक्सप्रेस (15910) की एसी बोगी से चोरी की गई था। रेल एसपी बीणा कुमारी ने बताया कि इस गिरोह के अन्य बदमाशों को पकड़ने के लिए आदेश दिया गया है।
मुजफ्फरपुर से शुरू होती है रेकी
पुलिस को पूछताछ में पता चला कि गिरोह का एक बदमाश मुजफ्फरपुर से लिच्छवी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में सवार होकर एसी कोचों की रेकी करता है। वह एसी कोचों में यात्रियों और बर्थ की जानकारी हाजीपुर में बैठे बदमाशों को देता है।
इसके बाद चिह्नित बर्थ को निशाना बनाकर सामान चोरी कर उतर जाता था। सोनल के आपराधिक रिकार्ड की जांच में आइसीजेएस की दो रिपोर्टों में 15 मामलों का उल्लेख मिला है।
बिदुपुर, हाजीपुर सदर, भगवानपुर और लालगंज थाना क्षेत्र के मामलों में हत्या समेत विभिन्न धाराओं का उल्लेख है। सोनल 1926 दिनों का जेल में भी रहा है।
तीन साथियों का बताया नाम:
पूछताछ में सोनल ने गोबिंदा राजपूत, अंकित कुमार और अजीत कुमार, सभी सदर थाना क्षेत्र, वैशाली, के नाम बताए हैं। पुलिस इनकी भूमिका और पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है।
फिलहाल उपलब्ध रिकार्ड में इन तीनों के खिलाफ दर्ज मामलों की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए उनकी क्राइम हिस्ट्री अलग से सत्यापित किए जाने के बाद ही जोड़ी जाएगी।
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