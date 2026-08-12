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    मुजफ्फरपुर में लगेगी स्वतंत्रता सेनानी सहदेव झा की प्रतिमा, मीनापुर में बनेगा स्मृति पार्क, उठी भारत रत्न देने की मांग

    By Amrendra Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:03 PM (IST)

    Sahdev Jha Freedom Fighter: मुजफ्फरपुर में स्वतंत्रता सेनानी पंडित सहदेव झा का स्मरण दिवस मनाया गया, जहां उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने और मी ...और पढ़ें

    जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उनके त्याग और आजादी के आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया। फोटो: जागरण

    जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उनके त्याग और आजादी के आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया। फोटो: जागरण

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sahdev Jha Freedom Fighter: महान स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार विभूति पंडित सहदेव झा का स्मरण दिवस समारोह मुजफ्फरपुर के आमगोला में धूमधाम से आयोजित किया गया।

    इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उनके त्याग और आजादी के आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया।

    पाठ्यक्रम में शामिल होगी जीवनी

    समारोह में पहुंचे पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सरकार पंडित सहदेव झा की स्मृतियों को सहेजने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी को बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए पहल की जाएगी।

    मीनापुर में बनेगा स्मृति पार्क

    मीनापुर विधायक अजय कुशवाहा ने घोषणा की कि पंडित सहदेव झा के नाम पर मीनापुर में एक भव्य स्मृति पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए वे जल्द ही जिला योजना पदाधिकारी को औपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके अलावा शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात भी कही गई।

    समारोह में अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, विधायक मैथिली ठाकुर और पूर्व मंत्री ई. अजीत कुमार समेत कई नेताओं ने पंडित सहदेव झा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने की मांग की। महंत राजू दास ने कहा कि इस मांग को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे।

    कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक झा तथा संचालन कुंदन शांडिल्य ने की। सहदेव झा के प्रपौत्र प्रो. ओम प्रकाश झा ने अतिथियों का स्वागत किया,धन्यवाद ज्ञापन समाजसेवी तेज नारायण झा ने तथा विषय प्रवेश अभिषेक झा मनोरंजन ने कराया।

    यहां पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधान पार्षद राजकिशोर सिंह कुशवाहा, उपमेयर डॉ. मोनालिसा, चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के अध्यक्ष पंडित विनय पाठक, हरिशंकर पाठक, रघुनंदन प्रसाद सिंह अमर, प्रो. विकास नारायण उपाध्याय, अधिवक्ता अरुण पांडेय, परशुराम सनातन संघ के धनंजय पांडेय, मिथिलेश तिवारी, महंत कामेश झा, सोनू पांडेय, चंदन पांडेय, कौशल दुबे, मुन्ना झा, मुरारी झा, चिदानंद द्विवेदी, मनमन त्रिवेदी, साकेत रमन पांडेय, छात्र नेता संकेत मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य उपस्थित थे।

     

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