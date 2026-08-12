मुजफ्फरपुर में लगेगी स्वतंत्रता सेनानी सहदेव झा की प्रतिमा, मीनापुर में बनेगा स्मृति पार्क, उठी भारत रत्न देने की मांग

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Sahdev Jha Freedom Fighter: महान स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार विभूति पंडित सहदेव झा का स्मरण दिवस समारोह मुजफ्फरपुर के आमगोला में धूमधाम से आयोजित किया गया।

इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों ने उनके त्याग और आजादी के आंदोलन में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया।

पाठ्यक्रम में शामिल होगी जीवनी

समारोह में पहुंचे पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सरकार पंडित सहदेव झा की स्मृतियों को सहेजने के लिए ठोस कदम उठाएगी। उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी को बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल कराने के लिए पहल की जाएगी।

मीनापुर में बनेगा स्मृति पार्क मीनापुर विधायक अजय कुशवाहा ने घोषणा की कि पंडित सहदेव झा के नाम पर मीनापुर में एक भव्य स्मृति पार्क का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए वे जल्द ही जिला योजना पदाधिकारी को औपचारिक पत्र लिखेंगे। इसके अलावा शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने की बात भी कही गई।

समारोह में अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, विधायक मैथिली ठाकुर और पूर्व मंत्री ई. अजीत कुमार समेत कई नेताओं ने पंडित सहदेव झा को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' देने की मांग की। महंत राजू दास ने कहा कि इस मांग को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे।