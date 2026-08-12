मुजफ्फरपुर में मुर्गा फार्म की आड़ में चल रही नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा, संचालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। उत्पाद विभाग की टीम ने करजा के द्वारिकानाथपुर में छापेमारी कर मुर्गा फार्म की आड़ में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मौके से मुर्गा फार्म के संचालक व शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया।

उत्पाद इंस्पेक्टर प्रकाश कुमार राम ने बताया धंधेबाज धीरज कुमार है। उसके ठिकाने से भारी मात्रा में तैयार नकली शराब, कैरामेल (रंग लाने का केमिकल), विभिन्न ब्रांड का रैपर, बोतल व ढक्कन जब्त किए गए हैं। सूचना पर एएसआई तुलिका कुमारी व विक्रम कुमार के साथ छापेमारी की। वहां देखा गया कि मुर्गा फार्म के पीछे नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही है। इसकी तलाशी ली गई तो अलग-अलग ब्रांड की तैयार शराब मिली। इसे जांच के लिए लैब में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि स्पिरिट से नकली शराब तैयार की जा रही थी। हालांकि मौके से स्पिरिट नहीं मिली है। धंधेबाज से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता लगा कि स्पिरिट से शराब तैयार की जा चुका है। दूसरी खेप के लिए बंगाल के धंधेबाज को ऑर्डर दे दिया गया था। इससे पूर्व टीम ने कार्रवाई कर दी।

ट्रक में बना रखा था तहखाना उत्पाद इंस्पेक्टर ने बताया सरैया के बखरा में सड़क किनारे सारण नंबर ट्रक खड़ा था। सूचना मिली कि इसपर शराब लोड है। चालक वहां से दूर खड़ा होकर रात होने का इंतजार कर रहा था ताकि अंधेरे का लाभ उठाकर इसे अनलोड किया जा सके।

सूचना पर एएसआई रंजन कुमार सिंह के साथ छापेमारी की। ट्रक पूरी तरह खाली था। बारीकी से जांच की तो पाया कि चालक की सीट के पीछे तहखाना बना है। इससे काटकर खोला गया तो इसमें से 124 कार्टन ऑफिसर च्वाइस ब्रांड की उत्तर प्रदेश निर्मित शराब जब्त की गई।

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