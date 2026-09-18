नेपाल से बिहार में जाली नोट सप्लाई करने वाला तस्कर गिरफ्तार, मुजफ्फरपुर और वैशाली में था नेटवर्क

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। Fake Currency Smuggler Arrested: बिहार एसटीएफ की टीम ने सीतामढ़ी के भीठामोड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर इस्राफील नादाफ नामक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

पकड़ा गया आरोपित मूल रूप से नेपाल के महोत्तरी जिले के रामगोपालपुर का रहने वाला है। वह वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में भारतीय जाली मुद्रा की आपूर्ति करता था।

जाली नोट और मोबाइल जब्त

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपित के पास से 31 हजार 600 रुपये की भारतीय जाली मुद्रा जब्त की है। इसके अलावा 10 हजार रुपये की नेपाली जाली मुद्रा और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि की है।