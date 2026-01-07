EWS प्रमाण पत्र पर बड़ा फैसला: बिना वजह आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा, पहले बताना पड़ेगा कारण

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। EWS Certificate Bihar: ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र बनवाने में मनमानी और बिना कारण आवेदन खारिज किए जाने की शिकायतों पर अब सख्ती तय है। उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि अब किसी भी ईडब्ल्यूएस आवेदन को बिना ठोस कारण के अस्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। हर रिजेक्शन का लिखित कारण देना अनिवार्य होगा।

बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। बैठक में बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। आयोग के उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और सदस्य जय कृष्ण झा भी मौजूद थे।

अध्यक्ष ने कहा कि आयोग के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि पात्र लोगों के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बिना स्पष्ट वजह के खारिज कर दिए जाते हैं। इससे गरीब लेकिन योग्य परिवार सरकारी योजनाओं, शिक्षा और आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि 48 अस्वीकृत आवेदनों की फाइल खोलकर कारणों की जांच की जाए और रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।

आंकड़ों ने खोली व्यवस्था की पोल वरीय उप समाहर्ता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 6270 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 6222 आवेदनों का निष्पादन किया गया, जबकि 48 आवेदन अंचल स्तर पर अस्वीकृत कर दिए गए। आयोग अध्यक्ष ने इन सभी मामलों की अलग से समीक्षा का आदेश दिया है।

इतना ही नहीं, प्रमंडलीय आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि तिरहुत प्रमंडल के सभी अंचलों से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र से जुड़े स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों की पूरी सूची एक माह के भीतर आयोग को सौंपी जाए। EWS प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव बैठक में यह भी प्रस्ताव सामने आया कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता को वर्तमान एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया जाए। अध्यक्ष ने इस सुझाव को गंभीर बताते हुए इसे सरकार तक भेजने का भरोसा दिया।