बिहार: भाई की एक झलक के लिए दिनभर जेल गेट पर डटी रही बहन, मिलते ही छलक पड़े आंसू
मुजफ्फरपुर जेल में रक्षाबंधन पर भाई से मिलने आई बहन को पहले रोका गया, लेकिन जेल अधीक्षक की पहल पर ...और पढ़ें
HighLights
जेल अधीक्षक की मानवीय पहल से हुई भाई-बहन की मुलाकात।
रक्षाबंधन पर मुजफ्फरपुर जेल में दिखा भावुकता का माहौल।
बहन ने भाई की कलाई पर बांधी राखी, खिलाई मिठाई।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। भाई की कलाई पर राखी बांधने की आस लिए समस्तीपुर से आई बहन को जब शाम चार बजे जेल गेट पर रोक दिया गया तो वह लौटने के बजाय वहीं डटी रहीं। भाई से मिलने की उम्मीद में करीब एक घंटे तक इंतजार करती रहीं।
उसकी आंखें बार-बार जेल के गेट की ओर उठ रही थीं। शाम पांच बजे इसकी जानकारी केंद्रीय कारा अधीक्षक युसूफ रिजवान को मिली। उन्होंने मानवीय पहल करते हुए महिला की उसके भाई से मुलाकात की व्यवस्था कराई। जैसे ही दोनों आमने-सामने आए, आंखों से आंसू छलक पड़े। दोनों फूट-फूटकर रोने लगे। जवानों ने उन्हें संभाला।
बहन ने भाई की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया। रक्षाबंधन पर खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में सुबह आठ बजे से ही भावुक माहौल रहा। बहनें हाथ में राखी व मिठाई लेकर भाइयों से मिलने पहुंचती रहीं।
भाई की कलाई पर राखी बांधते समय कई बहनों की आंखें नम हो गईं। मुलाकात के बाद बहनों ने भाइयों को आशीर्वाद दिया और उनके जल्द घर लौटने की कामना की।
अधीक्षक ने बताया रक्षाबंधन को लेकर जेल में विशेष तैयारी की गई थी। ई-मुलाकाती पोर्टल पर स्लॉट बुक नहीं कर पाने वाली बहनों को भी मुलाकात का अवसर दिया गया।
करीब 270 बहनों ने ऑनलाइन निबंधन कराया था, लेकिन शाम तक संख्या 700 के पार पहुंच गई। कई ऐसे बंदी भी थे, जिनकी बहनें नहीं पहुंच सकीं। उन्होंने आपस में मिठाई बांटकर त्योहार की खुशियां साझा कीं। मुख्य गेट पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे।
10 साल की सजा काट रही बहन से राखी बंधवाने पहुंचा भाई
रक्षाबंधन पर भागवतपुर, सरायरंजन से एक भाई बहन से राखी बंधवाने केंद्रीय कारा पहुंचा। उसकी बहन जमीन विवाद में हुई मारपीट की घटना के मामले में 10 साल की सजा काट रही है। भाई ने बताया बहन करीब दो साल से जेल में है।
रक्षाबंधन के दिन उससे मिलने की इच्छा हुई तो वह राखी लेकर जेल पहुंच गया। भाई ने बताया बहन को उम्मीद है कि जल्द ही उसकी जमानत हो जाएगी और वह घर लौट सकेगी। उसने भी बहन के लिए यही कामना की कि उसे जल्द जमानत मिले।
जेल में बहन से मुलाकात के दौरान दोनों भावुक हो गए। कहा कि त्योहार के दिन बहन से दूर रहना बेहद पीड़ादायक है, लेकिन उससे मिलकर मन को थोड़ी तसल्ली मिली।