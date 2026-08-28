मुजफ्फरपुर में सलाखों के बीच सजा भाई-बहन का प्यार, राखी बांधते ही छलक उठीं बहनों की आंखें

संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। केंद्रीय कारा की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें शुक्रवार को भाई-बहन के अटूट रिश्ते के सामने छोटी पड़ गईं। रक्षाबंधन पर जब बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो माहौल भावुक हो उठा।

किसी बहन की आंखों में भाई से मिलने की खुशी थी तो किसी की आंखों से लंबे समय बाद सामने आए भाई को देखकर आंसू छलक पड़े। कुछ पल के लिए जेल की कठोर दुनिया में अपनापन और स्नेह की भावनाएं हावी रहीं।

सुबह से गेट पर लगी कतार खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के मुख्य गेट पर सुबह से ही बहनों और महिला स्वजन की कतार लग गई थी। कोई दूर-दराज से भाई के लिए राखी लेकर पहुंची थी तो कोई लंबे समय बाद उसकी एक झलक पाने को बेताब थी। जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन को देखते हुए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की थी।

तिलक लगाया, मिठाई खिलाई अपनी बारी आने पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर उनके सुखी जीवन की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को आशीर्वाद दिया। कई भाई-बहन एक-दूसरे के सामने पहुंचे तो भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। आंखों से निकले आंसू रिश्ते की गहराई बयां कर रहे थे।

सलाखों के पार भी नहीं टूटा रिश्ता जेल में बंद होने के बावजूद भाइयों के प्रति बहनों का स्नेह कम नहीं हुआ। बहनों का कहना था कि भाई किसी भी परिस्थिति में हों, रक्षाबंधन उनके लिए खास है। भाई की कलाई पर राखी बांधना उनके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, रिश्ते को निभाने का संकल्प भी है। मुलाकात के चंद पलों में ही वर्षों की दूरी जैसे मिट गई।

सुरक्षा के रहे विशेष इंतजाम रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। जेल परिसर में प्रवेश से पहले बहनों और अन्य स्वजन की जांच की गई। मुलाकात की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी गई। आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। व्यवस्था के बीच बहनों को भाइयों से मिलने और राखी बांधने का अवसर दिया गया।