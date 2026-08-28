मुजफ्फरपुर में सलाखों के बीच सजा भाई-बहन का प्यार, राखी बांधते ही छलक उठीं बहनों की आंखें
मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा में रक्षाबंधन पर बहनों ने जेल में बंद भाइयों को राखी बांधी, जिससे भावुक माहौल बन गया। ...और पढ़ें
HighLights
मुजफ्फरपुर जेल में बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी।
रक्षाबंधन पर भाई-बहन के अटूट प्रेम से भावुक हुआ माहौल।
जेल प्रशासन ने विशेष मुलाकात और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए।
संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर। केंद्रीय कारा की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें शुक्रवार को भाई-बहन के अटूट रिश्ते के सामने छोटी पड़ गईं। रक्षाबंधन पर जब बहनों ने जेल में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी तो माहौल भावुक हो उठा।
किसी बहन की आंखों में भाई से मिलने की खुशी थी तो किसी की आंखों से लंबे समय बाद सामने आए भाई को देखकर आंसू छलक पड़े। कुछ पल के लिए जेल की कठोर दुनिया में अपनापन और स्नेह की भावनाएं हावी रहीं।
सुबह से गेट पर लगी कतार
खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के मुख्य गेट पर सुबह से ही बहनों और महिला स्वजन की कतार लग गई थी। कोई दूर-दराज से भाई के लिए राखी लेकर पहुंची थी तो कोई लंबे समय बाद उसकी एक झलक पाने को बेताब थी। जेल प्रशासन ने रक्षाबंधन को देखते हुए विशेष मुलाकात की व्यवस्था की थी।
तिलक लगाया, मिठाई खिलाई
अपनी बारी आने पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। माथे पर तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर उनके सुखी जीवन की कामना की। भाइयों ने भी बहनों को आशीर्वाद दिया। कई भाई-बहन एक-दूसरे के सामने पहुंचे तो भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। आंखों से निकले आंसू रिश्ते की गहराई बयां कर रहे थे।
सलाखों के पार भी नहीं टूटा रिश्ता
जेल में बंद होने के बावजूद भाइयों के प्रति बहनों का स्नेह कम नहीं हुआ। बहनों का कहना था कि भाई किसी भी परिस्थिति में हों, रक्षाबंधन उनके लिए खास है। भाई की कलाई पर राखी बांधना उनके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, रिश्ते को निभाने का संकल्प भी है। मुलाकात के चंद पलों में ही वर्षों की दूरी जैसे मिट गई।
सुरक्षा के रहे विशेष इंतजाम
रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। जेल परिसर में प्रवेश से पहले बहनों और अन्य स्वजन की जांच की गई। मुलाकात की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखी गई। आने-जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया। व्यवस्था के बीच बहनों को भाइयों से मिलने और राखी बांधने का अवसर दिया गया।
विदाई के वक्त फिर छलकी आंखें
मुलाकात का समय पूरा होने पर जब बहनों को भाइयों से विदा होना पड़ा तो माहौल फिर भावुक हो गया। राखी बंधी कलाई को निहारते भाई और नम आंखों से लौटती बहनें अपने साथ रक्षाबंधन की यादें लेकर गईं। कुछ देर की इस मुलाकात ने जेल की चारदीवारी के बीच भाई-बहन के प्रेम की गर्माहट भर दी।