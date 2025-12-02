क्या आपकी भी जा सकती है बिजली? मुजफ्फरपुर में 94,271 लोगों को थमाई जा रही चेतावनी
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर सर्किल के तीन जिले सीतामढ़ी व शिवहर में पांच हजार या उससे ज्यादा 94271 बकाएदारों को चिह्नित किया गया है। इनसे वसूली का आदेश दिया गया है।
प्रतिदिन 20-20 बिजली बिल बकाएदारों से पैसे वसूलने का आदेश
सहायक विद्युत अभियंताओं को प्रतिदिन 20-20 बिजली बिल बकाएदारों से पैसे वसूलने का आदेश दिया गया है। बकाया का भुगतान करने वाले को आन-द-स्पाट पर्ची दी जाएगी। बिजली बिल का पैसा नहीं देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
बिजली काटकर संबंधित थाने में केस किया जाएगा। सभी सहायक विद्युत अभियंता अपने-अपने इलाके के बकाएदारों को ढूंढकर पैसा जमा कराने में लग गए हैं। शिथिलता बरतने वाले एई पर कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ विद्युत अधीक्षण अभियंता को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
बिजली कर्मियों की टीम व एई के कार्यों की समीक्षा
सोमवार को ऊर्जा विभाग के एमडी राहुल कुमार के आदेश पर पूरे राज्य में सहायक विद्युत अभियंताओं को बकाएदारों को पर्ची काटकर पैसा जमा कराने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर मंगलवार को विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राजेश, विद्युत कार्यपालक अभियंता पूर्वी श्रवण ठाकुर, एओ सोमरंजन आदि ने बिजली कर्मियों की टीम व एई के कार्यों की समीक्षा की।
20 पर्ची में कितने बकाएदारों से पैसे की वसूली की इसको लेकर कई बकाएदार यहां गए। उनके परिसर को चेक किया और बिजली बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उनके दरवाजे पर एई आए थे या नहीं, इसकी भी जानकारी ली गई।
विद्युत अधीक्षण अभियंता ने बताया ऊर्जा विभाग के एमडी के आदेश पर सभी सहायक विद्युत अभियंता को 20-20 पर्ची काटने का आदेश दिया गया है। शिथिलता पर मुख्यालय को रिपोर्ट की जाएगी।
इन इलाकों में इतने बकाएदार
- मुजफ्फरपुर पूर्वी डिवीजन में - 13195
- मुजफ्फरपुर पश्चिमी डिवीजन में - 23332
- मुजफ्फरपुर अरबन-1 डिवीजन में - 1830
- मुजफ्फरपुर अरबन-2 डिवीजन में - 58
- सीतामढ़ी जिले के पुपरी में - 25207
- सीतामढ़ी में - 19649
- शिवहर में - 11000
