मुजफ्फरपुर के फकुली में घर में सो रहे वृद्ध को खिड़की से मारी गोली, कंधे में लगी

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। फकुली थाना क्षेत्र के देवगन गांव में रविवार देर रात बदमाशों ने घर में सो रहे एक वृद्ध को खिड़की से गोली मार दी। गोली वृद्ध के कंधे में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद स्वजन में अफरातफरी मच गई। आनन-फानन में घायल वृद्ध को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल वृद्ध बलिया चौक पर खैनी की दुकान चलाते हैं। घटना के समय वह घर में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने खिड़की के बाहर से पिस्टल से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर स्वजन जागे तो वृद्ध को घायल अवस्था में पाया।