Muzaffarpur Crime: सनक में काटी नस अब कर रहा अश्लील फोटो वायरल, परेशान छात्रा ने पुलिस से लगाई गुहार

Muzaffarpur जिले के अहियापुर के अंतर्गत शेखपुर निवासी एक युवक ने पांच दिन पहले इंटरनेट पर लाइव आकर अपने बाएं हाथ की नस काट ली थी। अब वह छात्रा की अश्लील फोटो वायरल कर रहा है। इसे लेकर छात्रा ने युवक के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज करवाई है। वहीं आरोपी युवक का कहना है कि छात्रा ने उसके साथ मंदिर में शादी रचाई थी।

Muzaffarpur: सनक में काटी नस अब कर रहा छात्रा की अश्लील फोटो वायरल

Your browser does not support the audio element.

HighLights छात्रा ने थाने में अश्लील फोटो वायरल करने के संबंध में युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। युवक ने 5 दिन पहले लाइव आकर अपने बाएं हाथ की नस भी काटी थी आरोपी युवक ने छात्रा से मंदिर में शादी करने की बात कही है

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर के अंतर्गत एक छात्रा की अश्लील तस्वीर प्रसारित किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने स्थानीय थाने में केस दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में शेखपुर निवासी एक युवक पर अश्लील तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उक्त युवक ने करीब पांच दिन पहले इंटरनेट पर लाइव आकर अपने बाएं हाथ की नस काट ली थी। आरोप है कि युवक ने पीड़ित छात्रा की छेड़छाड़ कर बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर उसके दोस्तों और परिजनों के मोबाइल पर भेज दीं। इसके बाद पीड़िता ने अपने पिता के साथ नगर थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित छात्रा ने पुलिस अधिकारियों से उक्त तस्वीरों को ब्लॉक करने की प्रार्थना भी की है। भोपाल में हुई थी दोस्ती पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह भोपाल में पढ़ती है। आरोपी युवक उसके गांव के पास का ही रहने वाला है। आरोपी भी भोपाल में ही रहता था। इस दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई, जिसके बाद दोनों फोन पर बातें करने लगे थे। युवक ने छात्रा पर लगाया धोखा देने का आरोप इधर, आरोपी युवक ने दावा किया है कि छात्रा ने उसके साथ मंदिर में शादी रचाई है। छात्रा अब उसे धोखा दे रही है। आरोपी युवक ने बताया कि इसी वजह से उसने अवसाद में आकर अपने हाथ की नस काट ली थी। एडिट करके बनाईं आपत्तिजनक फोटो पीड़ित छात्रा ने बताया कि आरोपी ने उसकी तस्वीरों को संपादित करके आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई हैं। आरोपी युवक बदनाम करने के लिए पीड़ित की इन आपत्तिजनक तस्वीरों को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर रहा है। युवक और छात्रा का परिवार मूल रूप से सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। वह नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में परिजनों के साथ रहती है। नगर थानाध्यक्ष श्रीराम सिंह ने कहा कि पीड़ित छात्रा के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

Edited By: Jagran News Network