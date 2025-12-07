ई-चालान लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक, जालसाजों ने 11 बार में उड़ाए 1.77 लाख

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्रॉड गिरोह के जालसाजों ने ब्रह्मपुरा थाना के जूरन छपड़ा इमलीचट्टी निवासी रामबाबू साह को निशाना बनाया। फ्राड ने उनके मोबाइल पर वाहन के जुर्माना का ई-चालान भेजा। इसे क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया।

इसके बाद तीन अलग-अलग तिथियों को 11 बार में एक लाख 77 हजार 861 रुपये उड़ा लिए। मामले में पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें अज्ञात फ्रॉड को आरोपित किया है। चालान भुगतान के नाम पर फ्रॉड पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि मोबाइल पर आए एक लिंक पर क्लिक किया था। लिंक गाड़ी चालान संबंधित भुगतान के नाम पर भेजा गया था। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। उनका मोबाइल हैक हो गया।