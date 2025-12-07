Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ई-चालान लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक, जालसाजों ने 11 बार में उड़ाए 1.77 लाख

    By Aakash Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह ने रामबाबू साह को ई-चालान भेजकर निशाना बनाया। लिंक पर क्लिक करते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और 11 बार में 1.77 लाख रुप ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लिंक पर क्लिक करते ही मोबाइल हैक

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। साइबर फ्रॉड गिरोह के जालसाजों ने ब्रह्मपुरा थाना के जूरन छपड़ा इमलीचट्टी निवासी रामबाबू साह को निशाना बनाया। फ्राड ने उनके मोबाइल पर वाहन के जुर्माना का ई-चालान भेजा। इसे क्लिक करते ही मोबाइल हैक हो गया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद तीन अलग-अलग तिथियों को 11 बार में एक लाख 77 हजार 861 रुपये उड़ा लिए। मामले में पीड़ित ने साइबर थाने में प्राथमिकी कराई है। इसमें अज्ञात फ्रॉड को आरोपित किया है। 

    चालान भुगतान के नाम पर फ्रॉड

    पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित ने बताया कि मोबाइल पर आए एक लिंक पर क्लिक किया था। लिंक गाड़ी चालान संबंधित भुगतान के नाम पर भेजा गया था। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। उनका मोबाइल हैक हो गया। 

    इसके बाद ही उनके खाता से पैसे निकलने शुरू हो गए। छोटी-बड़ी कुल 11 ट्रांजैक्शन में राशि की निकासी की गई। जिससे उन्हें तुरंत फ्राड का अंदाजा नहीं हो सका। शुरू में कम राशि की निकासी करने के बाद जालसाजों ने 48 हजार से 49 हजार रुपये की तीन बड़ी निकासी करके खाता खाली कर दिया।