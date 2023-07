मुजफ्फरपुर में चोरों के कारण छह घंटे ठप रहा ट्रेनों का परिचालन, रातभर जहां-तहां खड़ी रहीं गाड़ियां

मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेल खंड पर रविवार की देर रात छह घंटे तक ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। ट्रेनों का जहां-तहां रोक दिया गया। सुबह साढ़े पांच बजे ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाया। मामले को लेकर आरपीएफ थानाध्यक्ष ने बताया कि एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में चोर ने अपने अन्य साथियों के नामों का खुलासा किया है।

मुजफ्फरपुर में चोरों के कारण छह घंटे ठप रहा ट्रेनों का परिचालन, रात में जहां-तहां रोक दी गई गाड़ियां

Your browser does not support the audio element.

मोतीपुर (मुजफ्फरपुर), जागरण संवाददाता। मुजफ्फरपुर में चोरों के कारनामें से मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज रेल खंड पर तकरीबन छह घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। ट्रेनें जहां-तहां रोक दी गई, जिससे रेल यात्री के साथ-साथ प्रबंधन भी काफी परेशान रहा। काफी मशक्कत के बाद नरियार हाल्ट स्थित गुमटी नम्बर 117 सी के पास से आरपीएफ ने गेट मैन के सहयोग से चोरी के कांउन्टर वेट के साथ एक चोर को पकड़ा। मामले को लेकर गेट मैन अरुण कुमार ने बताया कि विगत तीन दिनों से कुछ संदिग्ध लोग देर रात तक गुमटी के इर्द-गिर्द रेकी करते देखे गए। तब उन्होंने इसकी सूचना आरपीएफ और जीआरपी को दी। रविवार की रात गेट मैन को कांउन्टर वेट खोलने की आवाज सुनाई दी। पूर्व से जीआरपी भी वहां पहुंची हुई थी। चोरों की चहलकदमी सुनकर गेट मैन और जीआरपी अलर्ट हो गए। उन्होंने खदेड़ कर एक चोर को पकड़ लिया। वहीं, अंधेरे का लाभ उठाते हुए अन्य चोर भागने में कामयाब हो गए। कांउन्टर वेट खोल दिए जाने के कारण करीब छह घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इसकी सूचना तुरंत मोतीपुर स्टेशन अधीक्षक को भी दी गई। सुबह साढ़े पांच बजे शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन विभागीय कर्मियों ने नये कांउन्टर वेट फिट कर लाइन क्लियर कराया। तब जाकर सुबह साढ़े पांच बजे ट्रेनों का परिचालन शुरू हो पाया। आरपीएफ थानाध्यक्ष पंकज कुमार गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार चोर की पहचान मोतीपुर थाना क्षेत्र के नरियार गांव निवासी जितेश कुमार सहनी के रूप में हुई है। आधा दर्जन चोरों के खिलाफ मामला दर्ज सघन पूछताछ में चोर ने अपने अन्य साथियों के नामों का खुलासा किया है। गुप्ता ने बताया कि एसआई सुधीर कुमार के बयान पर जितेश कुमार सहनी समेत आधा दर्जन चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज ली गई है। फरार चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।

Edited By: Aditi Choudhary