CM नीतीश के दौरे से पहले मुजफ्फरपुर में परियोजनाओं की समीक्षा तेज, मधौल-बखरी बाइपास का सर्वे शुरू 

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिले में संभावित यात्रा को लेकर डीएम ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इसमें गायघाट, औराई में पुल, रामदयालु व गोबरसही आरओबी, मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन, बाइपास समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने संबंधित पदाधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्धारित समय के अंदर इसे पूरा करने को कहा।

विदित हो कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री ने जिले में प्रगति यात्रा कर उक्त योजनाओं का अवलोकन व कुछ का शिलान्यास किया था। इनमें अब तक क्या प्रगति हुई है, इसे देखने वे फिर आ सकते हैं। समीक्षा बैठक में एनएचआइ की ओर से बताया गया कि मधौल-बखरी बाइपास रोड निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

एलाइनमेंट के लिए सर्वे का कार्य किया जा रहा है। डीएम ने शीघ्र सर्वे पूरा करते हुए निर्माण शुरू कराने का निर्देश दिया। इसके अलावा चांदनी चौक-बखरी पथ के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा 89.77 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है।

सड़क की कुल लंबाई 7.65 किलोमीटर है। गोबरसही आरओबी का निर्माण करीब एक अरब 67 करोड़ रुपये से किया जा रहा है। एप्रोच पथ एवं आरओबी की कुल लंबाई 1372.266 मीटर है। गोबरसही आरओबी निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है तथा सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है। वहीं, रामदयालु आरओबी निर्माण को एनएच-122 तहत मुजफ्फरपुर–बरौनी फोरलेन परियोजना में समाहित कर एनएचआइ द्वारा डीपीआर तैयार कर लिया गया है।

सबहा-मरीचा पथ का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण सबहा चौक से मरीचा पथ का निर्माण 30.02 करोड़ से किया जा रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 14.38 किलोमीटर है, जिसमें से 60 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वहीं सोडा गोदाम से चंदवारा बांध के बीच उच्च स्तरीय आरसीसी पुल के पहुंच पथ तथा जेल चौक से खुदीराम बोस चिता स्थल तक सड़क निर्माण कार्य (फेज-1 व 2) की भी समीक्षा की गई। 120 करोड़ से कार्य किया जा रहा है।

बागमती नदी पर बन रहा पुल गायघाट प्रखंड के भटगामा स्थित मधुरपट्टी घाट पर 177.560 मीटर लंबे उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 24.28 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल पूर्वी-2 ने इस योजना का डीपीआर तैयार कर लिया है तथा शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत औराई प्रखंड में कई पुलों का निर्माण तीव्र गति से जारी है।