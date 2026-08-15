मुजफ्फरपुर में 35 कर्मचारियों के तबादले के जिलाधिकारी के आदेश को कमिश्नर ने किया रद, नीति बनाने का निर्देश
Muzaffarpur Employee Transfer Cancelled: मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी द्वारा 35 कर्मचारियों के तबादले का आदेश तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त ने रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना जून के बाद किए गए स्थानांतरण के नियमों के उल्लंघन पर की गई।
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प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur DM Transfer Order: बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के जून के बाद कर्मचारियों के स्थानांतरण पर तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है।
आयुक्त ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कुमार गौरव द्वारा 28 जुलाई को 35 डाटा इंट्री आपरेटरों, सीएलआर और कार्यपालक सहायकों के तबादले से जुड़े आदेश को पूरी तरह रद कर दिया है।
इसके साथ ही आयुक्त ने जिलाधिकारी को विभागीय प्रावधानों की जानकारी नहीं देने वाले संबंधित लिपिक के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।
पारदर्शी नीति का निर्देश
आयुक्त ने कर्मचारियों के तबादले को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति के तहत आवश्यकता पड़ने पर रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से ही कर्मियों का पदस्थापन किया जाना चाहिए।
इससे पहले सीतामढ़ी जिलाधिकारी द्वारा जून के बाद किए गए ऐसे ही एक तबादला आदेश को भी प्रमंडलीय आयुक्त ने निरस्त कर दिया था।
स्थानांतरण के तय नियम
मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग के संकल्प के अनुसार नियमित स्थानांतरण या पदस्थापन वर्ष में केवल एक बार जून माह में ही किया जा सकता है।
कार्यहित, प्रोन्नति या विशेष प्रशासनिक कारणों से जून के बाद तबादला संभव है, लेकिन इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से एक स्तर ऊपर का विधिवत अनुमोदन लेना अनिवार्य होता है।
मुजफ्फरपुर में 28 जुलाई को जारी आदेश में उच्च स्तर से अनुमोदन नहीं लिया गया था, जिसे आधार बनाकर यह निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।