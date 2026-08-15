मुजफ्फरपुर में 35 कर्मचारियों के तबादले के जिलाधिकारी के आदेश को कमिश्नर ने किया रद, नीति बनाने का निर्देश

प्रेम शंकर मिश्रा, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur DM Transfer Order: बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के जून के बाद कर्मचारियों के स्थानांतरण पर तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है।

आयुक्त ने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी कुमार गौरव द्वारा 28 जुलाई को 35 डाटा इंट्री आपरेटरों, सीएलआर और कार्यपालक सहायकों के तबादले से जुड़े आदेश को पूरी तरह रद कर दिया है।

इसके साथ ही आयुक्त ने जिलाधिकारी को विभागीय प्रावधानों की जानकारी नहीं देने वाले संबंधित लिपिक के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।

पारदर्शी नीति का निर्देश

आयुक्त ने कर्मचारियों के तबादले को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और पारदर्शी नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण नीति के तहत आवश्यकता पड़ने पर रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से ही कर्मियों का पदस्थापन किया जाना चाहिए।