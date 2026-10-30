दीवाली से पहले मुजफ्फरपुर के किसानों के खिले चेहरे, पीएम के बटन दबाते ही खातों में पहुंचे दो-दो हजार

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Pm Kisan 24th Instalment: धनतेरस और दीवाली के पावन पर्व से ठीक पहले मुजफ्फरपुर के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से एक सिंगल क्लिक और बटन दबाकर पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी है।

शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में ₹18,690 करोड़ से अधिक की राशि सीधे भेजी गई।

इस योजना के तहत मुजफ्फरपुर जिले के 3 लाख 69 हजार 51 किसानों के खाते में ₹2-2 हजार की सम्मान राशि सफलतापूर्वक पहुंचते ही अन्नदाताओं के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं।

पर्व से पहले आई बड़ी राहत

दीपावली के जश्न की तैयारियों में जुटे किसानों के लिए सरकार की ओर से यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। जिला कृषि विभाग द्वारा जारी ई-केवाईसी (e-KYC) रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरपुर जिले के 16 प्रखंडों में कुल 3,69,531 किसान पीएम-किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं।

इनमें से 3,69,051 किसानों ने अपना ई-केवाईसी सत्यापन समय रहते पूरा कर लिया था, जिसके चलते वे इस दीवाली गिफ्ट के सीधे हकदार बने। लाभार्थियों में दिखा उत्साह खाते में सीधे पैसे पहुंचने के बाद ग्रामीण इलाकों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जिले में सबसे अधिक लाभार्थी मोतीपुर प्रखंड में हैं, जहां कुल 48,302 किसानों में से 48,299 के खाते में राशि पहुंची है।

कुढ़नी प्रखंड दूसरे स्थान पर है, जहां 39,955 किसानों का सत्यापन पूर्ण है। इसके अलावा गायघाट के 36,352, पारू के 36,016, सरैया के 28,178, मीनापुर के 27,543, औराई के 21,276, कटरा के 20,482, सकरा के 18,837 और कांटी के 16,998 किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है।