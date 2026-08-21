देउवा के सुर से नेपाल में फिर उठा हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, कांग्रेस ने कहा- महाधिवेशन में रखें प्रस्ताव

अमरेंद्र तिवारी, मुजफ्फरपुर। नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति शेर बहादुर देउवा ने बीते रविवार को संपन्न हुए तीन दिवसीय सम्मेलन में नेपाल को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई। इसके बाद पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की।

प्रेसवार्ता में नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता देवराज चालिसे ने कहा कि पार्टी अब तक धर्मनिरपेक्षता की पक्षधर रही है। सनातन हिंदू राष्ट्र की मांग रखने वालों को इसे पार्टी के आधिकारिक महाधिवेशन में प्रस्ताव रखना चाहिए। उसमें जो प्रस्ताव पारित होगा, उस आधार पर पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी।

मंगलवार को चालिसे ने कहा कि पार्टी जरूरत के अनुसार इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि कांग्रेस सभापति गगन थापा भी इस विषय पर अपनी धारणा सार्वजनिक कर सकते हैं। प्रवक्ता ने पार्टी के भीतर मतभेद को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर कांग्रेस की छवि खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसी नेता को किसी मुद्दे पर असहमति है तो उसे पार्टी के आधिकारिक मंच या महाधिवेशन में रखना चाहिए।

जेनजी आंदोलन के बाद देउवा की नेपाल वापसी जेनजी आंदोलन के करीब पांच महीने बाद 13 अगस्त को देउवा नेपाल लौटे तो उनके समर्थक गुट की ओर से काठमांडू में 14 अगस्त से तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। नेपाली कांग्रेस के पूर्व महामंत्री डा. शशांक कोइराला के संयोजन में हुए सम्मेलन के समापन पर पांच सूत्री प्रस्ताव सार्वजनिक किया गया।

इसमें 14वें महाधिवेशन से निर्वाचित केंद्रीय कार्यसमिति के निर्णय और आयोजन के तहत 15वां महाधिवेशन संपन्न कराने की बात कही गई। प्रस्ताव में नेपाल की सनातन धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को राष्ट्रीय पहचान के रूप में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया।

हिंदू, बौद्ध, किरात और प्रकृति धर्मों के संरक्षण की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हिंदू राष्ट्र की जगह सनातन हिंदू धर्म को राष्ट्र की पहचान के रूप में आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई गई। साथ ही जन अपेक्षाओं के अनुरूप वर्तमान संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए सभी संबंधित पक्षों से संवाद कर समाधान निकालने का प्रस्ताव लिया गया।