मुजफ्फरपुर में डेंगू बेकाबू: तीन नए मरीज मिले, बचाव के लिए इन बातों का रखें ख्याल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। जिले में डेंगू के तीन नए मरीज पाए गए हैं। इनमें कांटी में एक व मुशहरी में दो मरीज शामिल हैं। साथ ही जिले में डेंगू मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 63 हो गई है। वहीं, जिन क्षेत्रों में नए मरीज मिले हैं, वहां सौ घरों में कीटनाशक छिड़काव कराया जाएगा। 15 प्रखंडों में आशा के माध्यम से सर्च अभियान चलाया जाएगा। डेंगू के लक्षण मिलने पर संबंधित मरीज की पहचान कर तत्काल इलाज किया जाएगा।

जिला वेक्टर जनित रोग पदाधिकारी डा.सुधीर कुमार ने बताया इलाज के लिए जिले में पीएचसी स्तर पर 32 बेड उपलब्ध हैं। सदर अस्पताल में 10 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में डेंगू का कोई मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है।

सभी घर पर रहकर इलाज करा रहे हैं। जिले में बने कंट्रोल रूम से उनकी नियमित निगरानी की जा रही है। अब तक 26 मरीजों के घर व आस-पड़ोस में फागिंग कराई गई है। बताया कि पीएचसी प्रभारी को मरीज के घर के आसपास फागिंग कराने का निर्देश दिया गया है। मोतीपुर को छोड़कर बाकी सभी 15 प्रखंडों में डेंगू मरीज मिले हैं। कहा कि तेज बुखार, शरीर, आंखों व पेट में दर्द या लाल चकत्ते दिखें तो तुरंत जांच कराएं। बीमारी की पहचान होने पर इलाज किया जाएगा।

किस प्रखंड में कितने मरीज मुशहरी में 19, मीनापुर में आठ, शहर क्षेत्र में सात, औराई व कांटी में चार-चार, बंदरा व बोचहां में तीन-तीन, गायघाट, कटरा, कुढ़नी, मुरौल, साहेबगंज व पारू में दो-दो और मड़वन, सकरा व सरैया में एक-एक मरीज मिला है।