दलित युवती से सामूहिक दुष्कर्म, मुजफ्फरपुर के बोचहां में शर्मनाक घटना

संवाद सहयोगी, बोचहां (मुजफ्फरपुर)! Muzaffarpur News : मनियारी थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का मामला अभी गर्म ही था। इसी बीच बोचहां थाना क्षेत्र में एक अन्य घटना ने पुलिस की बेचैनी बढ़ा दी है। यहां अगवा कर एक दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीन अन्य की तलाश की जा रही है। आरोपितों में दो चालक व एक होम ट्यूटर बताया गया है। किशोरी ने पुलिस को बताया कि रविवार की रात वह अपने घर के पास शौचालय के लिए गई थी। इसी दौरान पीछे से पहुंचे दो युवकों ने मुंह दबाकर उसे जबरन गाड़ी पर बैठा लिया। इसके बाद उसे गायघाट थाना क्षेत्र की ओर ले गए।

रास्ते में ही वह बेहोश हो गई। होश आने पर वह एक कमरे में बंद थी। इसके बाद खिड़की से किसी तरह शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने उसे बाहर निकाला। इसकी सूचना उसके स्वजन को दी। इसके बाद उसके स्वजन उसे लेकर थाने आए। आरोपितों में गांव के दो और गायघाट थाना क्षेत्र के बाघाखाल के भी दो युवकों के नाम शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पूर्वी अलय वत्स ने बोचहां थाना पहुंचकर किशोरी से मामले की पूरी जानकारी ली। इसके बाद बोचहां थाना की पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।