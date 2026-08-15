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Bihar News : अब गांवों में भी तेज इंटरनेट, मुजफ्फरपुर समेत तीन जिलों में बीएसएनएल का बड़ा विस्तार

By Gopal Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
Updated: Sat, 15 Aug 2026 02:25 PM (IST)

भारतनेट परियोजना के तीसरे चरण में बीएसएनएल मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा का विस्तार करेगा। 400 से अधिक नए बीटीएस लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

इसमें एआई जनरेटेड तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. बीएसएनएल गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा पहुंचाएगा।

  2. मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर में 400 से अधिक नए बीटीएस।

  3. स्वतंत्रता दिवस पर एक रुपये में नया मोबाइल कनेक्शन उपलब्ध।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। गांवों में नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या जल्द दूर होने वाली है। भारतनेट परियोजना के तीसरे चरण में बीएसएनएल अब पंचायतों से आगे बढ़कर गांवों तक मोबाइल और इंटरनेट सेवा पहुंचाने की तैयारी में है।

मुजफ्फरपुर सर्किल के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में 400 से अधिक नए बीटीएस लगाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क के साथ इंटरनेट की पहुंच भी मजबूत होगी।

206 से बढ़कर 600 से अधिक होंगे बीटीएस

मोबाइल आपरेशन प्रमुख उदय कुमार साह ने शुक्रवार को सर्किल कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वर्तमान में तीनों जिलों में 206 बीटीएस के माध्यम से मोबाइल और वायरलेस इंटरनेट सेवा दी जा रही है। अगले महीने से 400 से अधिक नए बीटीएस लगाने का काम शुरू होगा। इसके बाद इनकी संख्या 600 से अधिक हो जाएगी।

पंचायतों से गांवों तक पहुंचेगा नेटवर्क

भारतनेट के पहले और दूसरे चरण में नेटवर्क विस्तार का मुख्य लक्ष्य पंचायतों तक सेवा पहुंचाना था। तीसरे चरण में इसका दायरा बढ़ाकर गांवों तक किया जा रहा है। इससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मोबाइल और इंटरनेट सेवा का बेहतर विकल्प मिल सकेगा।

एक रुपये में नया मोबाइल कनेक्शन

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीएसएनएल ने ग्राहकों के लिए एक रुपये में नया मोबाइल कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। इसके तहत 24 दिनों तक सभी नेटवर्क पर मुफ्त कॉलिंग, प्रतिदिन 100 एसएमएस और एक जीबी तक हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलेगी।

1111 रुपये में फाइबर प्लान

बीएसएनएल ने 1111 रुपये में फाइबर फ्रीडम प्लान भी पेश किया है। इसमें 200 एमबीपीएस तक की इंटरनेट स्पीड, 5000 जीबी डेटा और 25 से अधिक ओटीटी प्लेटफार्म का मुफ्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि नए नेटवर्क विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। मौके पर बीएसएनएल के डीजीएम सहित कई अधिकारी मौजूद थे।