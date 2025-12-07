मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2025: परीक्षा केंद्रों के लिए नए मानक निर्धारित

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BSEB matric exam centers 2025: आगामी मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त और सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। जो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

जिले में कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें मैट्रिक के 82 और इंटर के 81 केंद्र शामिल हैं। उधर, जिला शिक्षा अधिकारी की मानें तो परीक्षा केंद्रों के चयन के दौरान काफी सावधाानियां बरती गई है। वैसे केंद्रों का चयन किया गया है जहां चारदीवारी, पेयजल, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं है।

इसके बावजूद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थलीय जांच का आदेश दिया गया है।वहीं निरीक्षण रिपोर्ट में यदि किसी केंद्र में कमी पाई जाती है. तो प्ररीक्षा से पहले उसे दूर किया जाएगा। जिन स्कूलों में चारदीवारी नहीं होगी, वहां अस्थायी टीन की चादर लगाकर घेराबंदी कराया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर हर हाल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी।

इंटर में 67009 और मैट्रिक में 78156 परीक्षार्थी जिले में मैट्रिक-इंटर परीक्षा के लिए कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जिनमें इंटर के 81 और मैट्रिक के 82 केंद्र शामिल हैं। इंटर परीक्षा में 67009 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें छात्रों की संख्या 30561 और छात्राएं 36448 है।

शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए 29 और छात्राओं के लिए 52 परीक्षा केंद्र है। मैट्रिक परीक्षा में 78156 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिसमें छात्रों की संख्या 36530, और छात्राएं 41626 है। शिक्षा विभाग ने छात्राओं की संख्या अधिक होने की वजह से मैट्रिक में 45 केंद्र बनाए है। वहीं छात्रों के 37 परीक्षा केंद्र है।