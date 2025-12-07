Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैट्रिक व इंटर परीक्षा 2025: परीक्षा केंद्रों के लिए नए मानक निर्धारित

    By Ajit Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 03:03 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में आगामी मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2025 को कदाचार मुक्त कराने के लिए 163 परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। BSEB matric exam centers 2025: आगामी मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त और सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। जो अलग-अलग परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जिनमें मैट्रिक के 82 और इंटर के 81 केंद्र शामिल हैं। उधर, जिला शिक्षा अधिकारी की मानें तो परीक्षा केंद्रों के चयन के दौरान काफी सावधाानियां बरती गई है। वैसे केंद्रों का चयन किया गया है जहां चारदीवारी, पेयजल, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं है।

    इसके बावजूद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थलीय जांच का आदेश दिया गया है।वहीं निरीक्षण रिपोर्ट में यदि किसी केंद्र में कमी पाई जाती है. तो प्ररीक्षा से पहले उसे दूर किया जाएगा। जिन स्कूलों में चारदीवारी नहीं होगी, वहां अस्थायी टीन की चादर लगाकर घेराबंदी कराया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर हर हाल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएगी।

    इंटर में 67009 और मैट्रिक में 78156 परीक्षार्थी

    जिले में मैट्रिक-इंटर परीक्षा के लिए कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जिनमें इंटर के 81 और मैट्रिक के 82 केंद्र शामिल हैं। इंटर परीक्षा में 67009 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें छात्रों की संख्या 30561 और छात्राएं 36448 है।

    शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए 29 और छात्राओं के लिए 52 परीक्षा केंद्र है। मैट्रिक परीक्षा में 78156 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिसमें छात्रों की संख्या 36530, और छात्राएं 41626 है। शिक्षा विभाग ने छात्राओं की संख्या अधिक होने की वजह से मैट्रिक में 45 केंद्र बनाए है। वहीं छात्रों के 37 परीक्षा केंद्र है।

    केन्द्र चयन हेतु केन्द्रों का संख्यात्मक विवरणी :

    • सरकारी महाविद्यालय वाले केन्द्र :- 10 (इन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक)
    • सरकारी विद्यालय वाले केन्द्र : 37 (इन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक)
    • निजी वित्तरहित महाविद्यालय / विद्यालय :- 16 ( इन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक)
    • निजी सीबीएसइ विद्यालय :- 19 (इन्टरमीडिएट)
    • अबकी बार आठ स्कूल व कालेज को नहीं बनाये गये परीक्षा केंद्र
    • मुजफ्फरपुर : शिक्षा विभाग ने आठ स्कूल व कालेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है।


    मध्य विद्यालय बोचहां, पारामाउन्ट एकेडमी , पवनधारी सिंह इन्टर महिला महाविद्यालय , माउण्ट लिटेरा, बोचहा, शांति निकेतन अहियापुर , स्वामी सहजानंद सरस्वती महाविद्यालय रौतनिया , नारायण एजुकेशन प्वाइंट चांदनी चौक, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रौतनियां को इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। इस बार कई शैक्षणिक संस्थान को पहली बार केंद्र बनाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूची भेजी गई है। परीक्षा समिति के सहमति के बाद आगे की कार्रवाई होगी।