दो यूनिट ब्लड @ 18 हजार, एसकेएमसीएच में गर्भवती के स्वजन से दलालों ने ठगे रुपये

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur News: सरकार की ओर से मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों में तमाम उपाय किए जा रहे हैं।

बावजूद कुछ न कुछ ऐसा हो जा रहा है जिससे गरीब इन सरकारी अस्पतालों से लुट कर ही बाहर निकलता है। मंगलवार को वैशाली से एसकेएमसीएच पहुंची एक गर्भवती के स्वजन के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला।

एसकेएमसीएच के मातृ-शिशु अस्प्ताल (एमसीएच) में गर्भवती के स्वजन से खून के नाम पर 18 हजार रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है।

रुपया देने के बाद भी खून नही मिलने को लेकर आक्रोशित मरीज के स्वजन ने हंगामा किया। रुपये लेने वाले व्यक्ति की खोजबीन करने लगे।

हालांकि लोगों के आक्रोश को देख खून के देने के नाम पर रुपए लेने वाला व्यक्ति मौका मिलते ही वहां से निकल गया।



वैशाली जिला के मणिपुर की खुशबू कुमारी के स्वजन ने बताया कि वह तीन माह की गर्भवती है। खून की कमी होने पर एसकेएमसीएच के एमसीएच पहुंचे थे।

चिकित्सक ने खून की कमी बताई। दो यूनिट तत्काल खून चढ़ाने का सलाह दी। हालत बिगड़ती देख स्वजन एमसीएच मे ही विलाप करने लगे। एक व्यक्ति से उसकी मदद रुपये पर करने की जानकारी दिया।

प्रत्येक यूनिट नौ हजार रुपये तय करते हुए उससे दो यूनिट का 18 हजार रुपये ऐंठ लिया। दो-तीन घंटे बाद खून देने को लेकर जब अस्पताल के कर्मचारी मरीज को खोजबीन शुरू की तब स्वजन रुपये लेने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की।